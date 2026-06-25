Guillermo Ochoa se une a Messi y a CR7; recibe el Legacy Patch de la FIFA por sus seis convocatorias mundialistas

El parche apareció bordado en su uniforme antes de saltar al terreno de juego, convirtiéndose en una imagen simbólica para una carrera marcada por la constancia, la experiencia y seis convocatorias mundialistas. Aunque el reconocimiento es pequeño en tamaño, representa una trayectoria que abarca más de una década defendiendo la portería del Tricolor .

El nombre de Guillermo Ochoa quedó nuevamente escrito en la historia del futbol mexicano luego de recibir el Legacy Patch de la FIFA , un reconocimiento reservado para jugadores que han dejado una huella en la Copa del Mundo . El guardameta mexicano recibió el distintivo durante el partido entre México y República Checa en el Mundial 2026 , celebrado en el Estadio Ciudad de México .

“Un parche puede parecer un detalle menor, pero resume años de trabajo y presencia en el torneo más importante del futbol”, reflejó la relevancia del reconocimiento dentro del entorno deportivo.

Con este logro, Ochoa se convirtió en el único portero mexicano en portar este distintivo junto a grandes figuras internacionales como Lionel Messi , Cristiano Ronaldo , Luka Modric y Manuel Neuer . El momento llegó en una noche especial, pues significó su última aparición como mundialista.

Un dato curioso es que pocos futbolistas logran acumular seis convocatorias mundialistas, ya que mantenerse dentro de una selección nacional durante tantos ciclos requiere regularidad, preparación física y competencia constante.

LA FIFA RECONOCE A OCHOA PESE AL DEBATE SOBRE SUS PARTICIPACIONES

La entrega del Legacy Patch generó conversación antes de hacerse oficial. Durante varios días surgió la duda sobre si Ochoa recibiría el distintivo debido a que, aunque apareció en seis listas mundialistas, no tuvo minutos de juego en todos los torneos en los que fue convocado.

El criterio del reconocimiento establece que el futbolista debe haber participado al menos en un partido de Copa del Mundo. La FIFA finalmente determinó que el portero mexicano cumplía con las condiciones necesarias y lo incluyó dentro del grupo de jugadores reconocidos.

El Legacy Patch funciona como una marca histórica dentro del uniforme oficial. Lleva la leyenda “FIFA World Cup Legacy” y no está disponible para venta al público, ya que representa un registro exclusivo de quienes han participado directamente en el torneo.

La distinción busca conservar la memoria de los futbolistas que forman parte de la historia mundialista. Se entrega en ceremonias especiales o antes de encuentros oficiales, convirtiéndose en un símbolo que acompaña a los jugadores durante la competición.

Ochoa recibió el homenaje en un escenario donde su carrera internacional encontró uno de sus últimos capítulos, después de haber protagonizado momentos destacados con la selección mexicana en diferentes generaciones.

MÉXICO FIRMA UNA FASE DE GRUPOS HISTÓRICA EN EL MUNDIAL 2026

El reconocimiento para Guillermo Ochoa llegó acompañado de una jornada positiva para la selección mexicana. El conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 3-0 a República Checa y cerró la fase de grupos con una marca histórica.

El Tri alcanzó nueve puntos, una cifra que México nunca había conseguido en sus 17 participaciones anteriores dentro de la máxima competencia internacional. La victoria permitió al equipo terminar como líder del Grupo A y avanzar con paso perfecto.

El encuentro también tuvo un significado especial para Ochoa, quien recibió el Legacy Patch mientras México consolidaba una de sus mejores actuaciones en una primera ronda mundialista.

La selección nacional ahora espera rival para la siguiente fase, donde enfrentará el 30 de junio a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.