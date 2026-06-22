¡Histórico! A los 39 años y con 17 goles, Messi se convierte en el máximo anotador en los Mundiales

Lionel Messi volvió a hacer historia. A sus 39 años, el capitán de Argentina se convirtió en el máximo goleador de las Copas del Mundo con 17 anotaciones, dejando atrás las 16 que ostentaba el alemán Miroslav Klose y consolidando una trayectoria que desafía el paso del tiempo. La marca llegó este 22 de junio de 2026, durante el duelo entre Argentina y Austria correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Aunque minutos antes había desperdiciado un penal, Messi encontró el gol al minuto 38 y escribió un nuevo capítulo en una carrera que parece no tener límites.

Con ello, el rosarino alcanzó los 17 tantos en seis Copas del Mundo y en 28 partidos disputados, una cifra que lo coloca en solitario en la cima de los artilleros históricos del torneo. La fecha tiene además una carga simbólica para el futbol argentino. Un 22 de junio, pero de 1986, Diego Armando Maradona protagonizó una de las jornadas más recordadas en la historia del balompié. En los Cuartos de Final de México 86 ante Inglaterra, el “10” marcó primero el polémico gol conocido como “La Mano de Dios” y, apenas cuatro minutos después, firmó el llamado “Gol del Siglo”, una obra maestra que se convirtió en un símbolo de orgullo para Argentina. Cuarenta años después de aquella tarde inolvidable, otro argentino volvió a dejar su huella en una fecha especial para la Albiceleste.

NACIDO PARA LA HISTORIA La historia de Messi comenzó el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Desde pequeño destacó por sus condiciones futbolísticas en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys, aunque a los 10 años fue diagnosticado con una deficiencia de la hormona del crecimiento, tratamiento que su familia no podía costear. La oportunidad llegó cuando tenía 13 años y se trasladó a Barcelona. El club catalán decidió cubrir sus gastos médicos e incorporarlo a La Masía. En 2004 debutó con el primer equipo y comenzó una de las carreras más exitosas en la historia del deporte. Durante 17 temporadas con el Barcelona conquistó diez ligas españolas y cuatro títulos de la Liga de Campeones de Europa, además de convertirse en el máximo goleador histórico del club. Tras su salida en 2021, ganó dos campeonatos de la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain y, desde 2023, forma parte del Inter Miami.

Con la selección argentina también vivió momentos difíciles. Después de perder la final del Mundial de Brasil 2014 y las Copas América de 2015 y 2016, incluso anunció su retiro internacional. Sin embargo, regresó para conducir a la Albiceleste a conquistar la Copa América de 2021, el Mundial de Catar 2022 —el primero para Argentina en 36 años— y posteriormente la Copa América de 2024. LOS GOLES Sus goles en los Mundiales comenzaron en Alemania 2006 con una anotación frente a Serbia y Montenegro. En Sudáfrica 2010 se fue en blanco, pero en Brasil 2014 marcó cuatro veces, mientras que en Rusia 2018 sumó un tanto más ante Nigeria. La consagración llegó en Catar 2022, donde firmó siete goles, incluidos dos en la final ante Francia. En la actual edición de 2026 había anotado tres veces frente a Argelia y una más contra Australia antes de alcanzar la cifra histórica ante Austria. Detrás de Messi aparecen Miroslav Klose con 16 goles, Ronaldo Nazario con 15, Gerd Müller y Kylian Mbappé con 14, Just Fontaine con 13 y Pelé con 12. Lejos de despedirse, Messi continúa ampliando una leyenda que comenzó hace más de dos décadas y que, a los 39 años, sigue encontrando nuevas páginas para la historia.

Los goles de Messi en Copas del Mundo: -Alemania 2006 (1 gol)Serbia y Montenegro: 1 gol (Fase de grupos) -Sudáfrica 2010 (0 goles)No anotó goles en este torneo. -Brasil 2014 (4 goles)Bosnia y Herzegovina: 1 gol (fase de grupos)Irán: 1 gol (fase de grupos)Nigeria: 2 goles (fase de grupos) -Rusia 2018 (1 gol)Nigeria: 1 gol (fase de grupos) -Catar 2022 (7 goles)Arabia Saudita: 1 gol (Fase de grupos)México: 1 gol (fase de grupos)Australia: 1 gol (octavos de final)Países Bajos: 1 gol (cuartos de final)Croacia: 1 gol (semifinal)Francia: 2 goles (Final) -México-Estados Unidos-Canadá (2026)Argelia: 3 goles (fase de grupos)Australia: 1 gol (fase de grupos)