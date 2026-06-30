$!México en 5to lugar a nivel mundial en Índices de Confianza, solo por debajo de países como Suiza y Noruega

México se colocó entre los cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con los niveles más altos de confianza ciudadana en el gobierno nacional, de acuerdo con los resultados de la tercera edición de la Encuesta sobre los Impulsores de la Confianza en Instituciones Públicas 2025. El estudio muestra que el 53 por ciento de la población adulta en México manifestó tener un nivel de confianza alto o moderadamente alto en el Gobierno Federal, cifra que ubica al país únicamente por debajo de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo entre los cerca de 40 países evaluados. Aunque el indicador presentó una ligera disminución respecto a la medición anterior, cuando alcanzó el 54 por ciento, México continúa por encima del promedio de la OCDE, situado en 40 por ciento. La encuesta, realizada entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre en territorio mexicano, forma parte de un estudio internacional que analiza la percepción ciudadana sobre las instituciones públicas, sus experiencias con los servicios gubernamentales y el nivel de confianza depositado en los gobiernos nacionales y locales. La edición 2025 incluyó a 33 países miembros de la OCDE y cinco países candidatos a incorporarse al organismo.

LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO FEDERAL SUPERA A LA DE LOS GOBIERNOS LOCALES Uno de los resultados destacados del informe es que México mantiene un comportamiento distinto al observado en la mayoría de los países integrantes de la OCDE. Mientras que en el promedio del organismo existe mayor confianza en los gobiernos locales, con 46 por ciento, frente al 40 por ciento registrado para los gobiernos nacionales, en México ocurre lo contrario. El estudio señala que el 53 por ciento de los mexicanos confía en el Gobierno Federal, mientras que el nivel de confianza hacia los gobiernos estatales y municipales alcanza el 47 por ciento. De acuerdo con la OCDE, esta diferencia refleja una percepción distinta respecto al desempeño de las autoridades en los distintos niveles de gobierno.

SERVICIO PÚBLICO TAMBIÉN OBTIENE RESULTADOS SUPERIORES AL PROMEDIO INTERNACIONAL Además del Gobierno Federal, la encuesta evaluó la percepción ciudadana sobre diversas instituciones políticas, administrativas y de seguridad. En el caso del servicio público federal, el nivel de confianza en México alcanzó 56 por ciento, once puntos por encima del promedio de la OCDE, que se ubicó en 45 por ciento. El documento señala que, en términos generales, la confianza en las instituciones públicas mexicanas se encuentra por encima del promedio internacional en distintos rubros. Entre las instituciones evaluadas destacan: - Policía nacional: 61 por ciento de confianza. - Tribunales: 51 por ciento. - Servicio público federal: 56 por ciento. - Partidos políticos: 34 por ciento. La encuesta también muestra que, al igual que ocurre en otros países de la OCDE, las instituciones administrativas y de seguridad reciben mayores niveles de confianza que las instituciones políticas.

SE MANTIENEN ESTABLES LOS NIVELES DE CONFIANZA ENTRE 2023 Y 2025 El informe señala que entre 2023 y 2025 los niveles de confianza hacia el Gobierno Federal permanecieron prácticamente estables. La confianza alta o moderadamente alta pasó de 54 por ciento en la edición anterior a 53 por ciento en la medición de 2025. A pesar de esta disminución de un punto porcentual, México conserva una diferencia favorable de 13 puntos respecto al promedio de los países participantes. LA ENCUESTA IDENTIFICA DIFERENCIAS ENTRE DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN La Encuesta sobre los Impulsores de la Confianza en Instituciones Públicas también analizó cómo varía la confianza entre distintos sectores de la población. De acuerdo con los resultados, las diferencias más amplias están relacionadas con factores políticos, mientras que las brechas por nivel socioeconómico, edad o género son menores. En México, las personas con estudios posteriores al nivel medio superior registran un nivel de confianza de 47 por ciento, mientras que entre quienes no cuentan con educación media superior el indicador alcanza 65 por ciento. Asimismo, los jóvenes reportan un nivel de confianza de 49 por ciento, frente al 60 por ciento observado entre personas mayores de 50 años. Respecto al género, la confianza entre las mujeres es cuatro puntos porcentuales menor que entre los hombres, diferencia inferior al promedio registrado por la OCDE.

MEJORAN LAS PERCEPCIONES SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS El informe también analiza la percepción ciudadana respecto a las experiencias cotidianas con las instituciones públicas. En este apartado, México superó el promedio de la OCDE en 11 de los 13 indicadores evaluados. Entre los principales resultados destacan: - La satisfacción con los servicios administrativos aumentó de 67 por ciento en 2023 a 72 por ciento en 2025. - La percepción de que las solicitudes de beneficios son atendidas de manera justa pasó de 53 a 54 por ciento. - La confianza en el uso legítimo de los datos personales por parte del sector público aumentó de 45 por ciento en las mediciones de 2021 y 2023 a 51 por ciento en 2025. La OCDE señala que estas experiencias cotidianas mantienen una relación significativa con el nivel de confianza hacia el gobierno.

EVALUACIÓN FAVORABLE SOBRE LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS Otro apartado del estudio examina la percepción ciudadana respecto a la capacidad del gobierno para atender asuntos públicos complejos. En este rubro, México obtuvo resultados superiores al promedio internacional en 13 de los 15 indicadores considerados. Entre ellos destaca el incremento en la percepción positiva sobre el uso de evidencia para la toma de decisiones, que pasó de 49 por ciento en 2023 a 54 por ciento en 2025. En contraste, la opinión favorable respecto al equilibrio entre intereses de distintas generaciones disminuyó de 63 a 58 por ciento. La percepción sobre la posibilidad de participar e influir en las decisiones públicas permaneció estable en 45 por ciento.

MEXICANOS EXPRESAN EXPECTATIVAS POSITIVAS SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Por primera vez, la Encuesta de Confianza de la OCDE incorporó un apartado relacionado con el uso de la inteligencia artificial (IA) en el sector público. En México, el 36 por ciento de las personas consultadas afirmó comprender la inteligencia artificial lo suficiente como para explicarla a otra persona. Respecto a sus expectativas sobre la utilización de esta tecnología por parte del gobierno: - El 59 por ciento considera que permitirá ofrecer servicios más personalizados. - El 49 por ciento cree que contribuirá a reducir costos. - El 46 por ciento piensa que continuará existiendo supervisión humana. - El 39 por ciento considera que el gobierno será transparente sobre el uso de la IA. - El 38 por ciento confía en que se protegerán los datos personales. En cinco dimensiones analizadas, la percepción de los mexicanos sobre el uso potencial de la inteligencia artificial en el sector público resultó más favorable que el promedio de la OCDE. ENRIQUE QUINTANA DESTACA RESULTADOS DEL INFORME

Durante una participación en W Radio, el periodista y analista económico Enrique Quintana destacó que México ocupa el quinto lugar entre los países evaluados en cuanto al nivel de confianza hacia el Gobierno Federal. Subrayó que únicamente Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo registran porcentajes superiores al 53 por ciento obtenido por México. También resaltó el contraste existente entre México y el promedio de la OCDE respecto a la confianza en los distintos niveles de gobierno, al señalar que mientras en la mayoría de los países las autoridades locales reciben mayor respaldo ciudadano, en México la confianza es superior hacia el Gobierno Federal. Quintana también mencionó que el nivel de confianza en el sistema judicial mexicano alcanza 51 por ciento, ligeramente por debajo del Gobierno Federal, mientras que las Fuerzas Armadas aparecen como la institución con mayor respaldo ciudadano, al registrar un nivel de confianza de 76 por ciento. Finalmente, destacó que los partidos políticos obtienen un nivel de confianza de 34 por ciento en México, cifra superior al promedio de la OCDE, que se ubica en 26 por ciento, aunque señaló que la baja confianza hacia estas organizaciones constituye una tendencia compartida por diversos países integrantes del organismo.

Publicidad

Temas

Confianza Encuestas Gobierno

Localizaciones

México

Organizaciones

OCDE

