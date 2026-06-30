EU sanciona a dos mexicanos y 9 empresas por huachicol para CJNG; Hacienda bloquea cuentas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las incorporó a la lista de personas bloqueadas. Se trata de dos personas físicas y nueve morales, así como nueve adicionales pertenecientes a una red que habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

LOS 11 VINCULADOS CON EL CJNG Oscar Guillermo Juraidini Silva, presunto contador del CJNG y dedicado a falsificar documentos aduaneros para transportar combustible de EU a México, tiene participación en las empresas; así como José Refugio Ruiz Villagomez, presuntamente dedicado a pagar sobornos a cárteles que controlan la frontera con el fin de transportar el combustible robado. Mientras que las nueve entidades sancionadas son: - Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV;

- Ahavat Logistics Solution, SA de CV;

- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV;

- OJ Living Trust;

- SAPI de CV;

- RK Real King, SA de CV;

- Soma Transporte y Servicios, SA de CV;

- Ogui Fletes;

- OF Transportes. Por un lado, Juraidini Silva era identificado como ‘el cerebro’ de algunas operaciones financieras del CJNG mediante una empresa de contrabando de combustible para generar millones de dólares al año. Mientras opera empresas fantasmas del grupo criminal y falsificar documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera con el fin de evadir impuesto; además de contar con empresas gasolineras como clientes, quienes reciben productos refinados y vender en las estaciones de servicio para obtener decenas de millones de dólares al año que beneficia al cártel, según el Departamento del Tesoro.

En tanto, Ruiz Villagomez con su participación en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV de no introducir combustible de contrabando desde EU a México y pagar sobornos a cárteles, como otras organizaciones criminales que controlan los puestos de entrada entre ambos países. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, la Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado a Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV como una empresa de “de importación y exportación involucrada en el narcotráfico”. Por lo que, ante las sanciones, el gobierno estadounidense ha bloqueado todos los bienes o intereses patrimoniales de las personas designadas.

UIF BLOQUEA A SEÑALADOS La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en un comunicado, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y referente a las acciones de la OFAC, que se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor. Por su parte, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, Oscar Guillermo Juraidini Silva y José Refugio Ruiz Villagomez, identificados sobre los posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita e irregularidad entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. “La red habría utilizado empresas vinculadas con sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito”, afirma Hacienda.

Hacienda reconoció que las acciones coordinadas entre autoridades de ambos países, fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos. Ambos sujetos y nueve empresas vinculadas al CJNG fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueada (LPB) con el fin de “proteger la integridad” del sistema financiero en México, así como restringir su uso para actividades relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

ESTADOS UNIDOS CONTRA LOS CÁRTELES EN MÉXICO El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que esta serie de medidas “pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales”. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados. El año pasado, el presidente Donald Trump designó al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas. El crimen organizado perfora ductos y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles. Las autoridades de Estados Unidos incluso han acusado al CJNG de operar sus propias estaciones de servicio. (Con información de AP)

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