¿Humor o abuso?... Filtran video de Lionel Messi siendo tocando y acosando por un presentador; tenía 18 años

Recientemente, el algoritmo de la nostalgia —o de la justicia poética— rescató un clip de apenas 30 segundos del programa No hay 2 sin 3 , emitido en 2005, donde la “Pulga” se ve envuelta en una situación que hoy, con los lentes de la sensibilidad actual, resulta sencillamente intolerable.

En el olimpo del fútbol mundial, el nombre de Lionel Messi se pronuncia con una mezcla de respeto y devoción casi religiosa. Sin embargo, mucho antes de los ocho Balones de Oro y la gloria en Qatar, existió un joven rosarino de timidez casi patológica que intentaba navegar las aguas de la fama temprana.

Lo que debía ser una entrevista cómica se transformó rápidamente en un asalto físico: tocamientos constantes, abrazos forzados e incluso intentos de bajarle los pantalones al futbolista frente a las cámaras. La incomodidad en el rostro de Leo es tan transparente que duele verla a través del monitor.

El video muestra a un Messi de apenas 18 años, recién coronado campeón mundial juvenil, siendo recibido por el segmento conocido como Los Gauchos . En esta supuesta pieza de humor, los comediantes Fredy Villarreal , Pablo Granados y Pachu Peña interpretaban a unos personajes rurales con tintes satíricos.

Es fascinante y a la vez aterrador observar cómo el contexto cambia el significado de una imagen.

El acoso físico disfrazado de parodia era una herramienta recurrente para generar “rating”, sacrificando la dignidad del entrevistado en el altar de la risa fácil y, muchas veces, violenta.

En aquel sketch, los actores representaban a periodistas en un entorno rural que, bajo el pretexto de una supuesta orientación sexual exagerada para el humor, se sentían con el derecho de invadir el espacio personal de su invitado.

El análisis de este material no busca cancelar el pasado, sino entender cómo hemos evolucionado como sociedad.

La vulnerabilidad de un joven que apenas empezaba su carrera en el FC Barcelona frente a figuras consagradas de la televisión subraya una dinámica de poder profundamente tóxica que era moneda corriente en el entretenimiento latinoamericano de los años 2000.

Esta pieza de archivo ha desatado un incendio en la plataforma X , donde las nuevas generaciones y los fans de toda la vida denuncian una clara falta de límites. Lo que en la televisión argentina de hace dos décadas se consumía como “humor de vestuario” o una simple broma subida de tono, hoy se etiqueta bajo un nombre mucho más crudo: acoso .

En 2005, el programa era un éxito de audiencia y este tipo de intervenciones se celebraban como “picaresca”. Hoy, el video sirve como evidencia de una cultura mediática que normalizaba la transgresión de los límites corporales.

Lionel Messi, siempre alejado de las polémicas y los escándalos, se mantuvo en silencio durante la escena, tratando de forzar una sonrisa mientras las manos de los comediantes recorrían su cuerpo sin su consentimiento.

La discusión actual en redes sociales no solo apunta a los actores, sino a la producción del programa y al público que, en su momento, no vio nada malo en ello.

La viralización del video funciona como un espejo incómodo para la industria de la televisión argentina, recordándole que su archivo no siempre es motivo de orgullo.

La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuántas otras figuras fueron sometidas a este tipo de tratos bajo la excusa de que “solo es un chiste”?

EL PESO DE LA VULNERABILIDAD ANTE LA PANTALLA

Mirar ese clip es ver a un Messi desarmado. Con 18 años, el astro aún no tenía la voz ni el peso institucional para poner un alto a tres hombres adultos que lo duplicaban en edad y experiencia mediática.

La presión social de quedar bien ante las cámaras y no ser el “aburrido” que corta la nota obligaba a muchas celebridades a soportar situaciones humillantes. Este video es el recordatorio perfecto de por qué el consentimiento y el respeto al espacio personal no son negociables, ni siquiera en un estudio de televisión.

Muchos defensores de la época argumentan que “eran otros tiempos”, pero la realidad es que el abuso no tiene fecha de caducidad. La diferencia radica en que ahora tenemos las herramientas críticas para señalarlo.

La figura de Messi, hoy un símbolo de resiliencia y éxito, se humaniza aún más al verlo en esa posición de debilidad, recordándonos que nadie, por más talento que tenga, está exento de sufrir una vulneración de derechos en entornos que deberían ser seguros.

El impacto de este video viral también reabre el debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la formación de valores.

Si el mensaje que se enviaba a millones de hogares era que tocar a alguien sin permiso estaba bien siempre y cuando hubiera una risa de fondo, no es de extrañar que hayamos tardado tanto en construir protocolos contra el hostigamiento.

El video de Messi no es una anécdota graciosa de sus inicios; es una cicatriz de una era televisiva que, afortunadamente, estamos dejando atrás.

REACCIONES EN LA ERA DEL CONSENTIMIENTO

El eco de estas imágenes ha llegado a todos los rincones del mundo pambolero. Mientras algunos lo ven como una curiosidad histórica, la mayoría de los comentarios en plataformas digitales reflejan una profunda empatía hacia el jugador.

La etiqueta de ídolo no borra la condición de ser humano, y ver al mejor del mundo siendo objeto de una burla tan física genera un rechazo casi instintivo. Es una señal de que el público ya no está dispuesto a consumir un entretenimiento que se base en la revictimización o el acoso.

Los involucrados en el sketch no han emitido declaraciones recientes de gran peso sobre este clip específico, pero el juicio social en las plataformas digitales ya ha dictado sentencia. La condena es unánime: no era humor, era una agresión televisada.

Este suceso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación emocional y el respeto en todos los ámbitos, incluyendo el deporte y la comedia, donde a veces se cree que las reglas de convivencia se pueden suspender.

Finalmente, el video de Lionel Messi en 2005 queda como un testimonio de los tiempos que no deben volver.

La carrera de Leo siguió su curso hasta la cima, pero este episodio nos recuerda que el respeto a la integridad física debe estar por encima de cualquier guion o personaje.

La “comedia” nunca debería ser el refugio de los abusadores, y hoy, con la voz de las redes sociales, esa lección parece haber quedado grabada a fuego en la memoria colectiva.

DATOS CURIOSOS SOBRE ESTE INCIDENTE

· El programa No hay 2 sin 3 ganó un premio Martín Fierro como Mejor Programa Humorístico poco después de estos episodios.

· En 2005, Messi acababa de debutar oficialmente con la selección mayor de Argentina tras su éxito en el Mundial Sub-20.

· Los comediantes Fredy Villarreal, Pablo Granados y Pachu Peña formaban parte de la “vieja guardia” de VideoMatch, el show de Marcelo Tinelli.

· El segmento de “Los Gauchos” basaba casi todo su humor en el contacto físico extremo y situaciones absurdas con invitados famosos.

· Messi nunca volvió a participar en un sketch de este tipo en la televisión argentina después de que su fama explotara a nivel global.