Inglaterra se crecen y termina goleando a Senegal

Inglaterra no contó con Marcus Rashford y Raheem Sterling en el ataque, el primero por decisión táctica del entrenador Gareth Southgate y el segundo por razones personales. Rashford , quien ingresó en el segundo tiempo, venía de marcar tres goles en la fase de grupos.

Senegal padeció la ausencia de tres de sus jugadores titulares. Lograron superar la primera fase como segundos del Grupo A pese a que en la víspera del torneo debieron descartar a su astro Sadio Mané por una lesión.

“Desafortunadamente no anotamos al inicio. No fuimos tan fuertes como podemos ser. No pongo excusas, pero nos faltaron algunos jugadores que nos pudieron aportar algo extra”, dijo Aliou Cissé, el técnico de Senegal. “Somos uno de los mejores equipos africanos, pero nos enfrentamos a uno de los mejores cinco equipos del mundo”.

Senegal pudo cambiar el rumbo del encuentro porque enhebró las primeras dos ocasiones claras de gol, incluyendo una a los 31 cuando Boulaye Dia sacó un tiro dentro del área que el portero Jordan Pickford desvió con el brazo izquierdo.