Isaac Del Toro se proclama como primer campeón mexicano del Tirreno Adriatico 2026

El 15 de marzo se reportó que Isaac Del Toro, alias ‘El Torito’, se proclamó campeón de la Tirreno-Adriático, la cual es una carrera de ciclismo en ruta profesional por etapas que se disputa a lo largo de la geografía de la Italia central.

Isaac del Toro es el primer mexicano en sostener el trofeo, conocido como el ‘Tridente’. Del Toro suma 26 victorias como profesional a sus 22 años. Medios han celebrado que su semana en la competición fue ‘perfecta’, sobrepasando a los ciclistas Matteo Jorgenson (Visma) y Giulio Pellizzari (BORA).

‘Hemos estado todos muy cerca hoy, pero ha sido muy bonito. Estoy muy contento, aunque tengo también sentimientos encontrados; es un poco extraño. Se la dedico a mis compañeros y a todo el equipo. Han hecho todo el trabajo y estoy muy orgulloso de estar aquí’ declaró Isaac tras su victoria.

En las crónicas deportivas del evento, se ha descrito que las rectas finales del ciclista fueron cruzadas ‘sin problema aparente’, destacando que la victoria del mexicano, aunque adquirida con esfuerzo, la ‘tenía en el bolsillo’ tras sus primeros avances en las rutas.

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No obstante, en contraste, el ciclista declaró que ‘No estaba seguro de poder hacerlo, ha sido muy duro. Sabía que Pellizzari era muy duro. No quería dejarle irse mucho, así que intenté tenerle cerca, pero ha sido muy duro’.