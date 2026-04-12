Servicio Universal de Salud 2026: este lunes 13 de abril inicia el registro para la nueva credencial

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/ 12 abril 2026
    Servicio Universal de Salud 2026: este lunes 13 de abril inicia el registro para la nueva credencial
    A partir del lunes 13 de abril arranca el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud en México. Foto: Especial.

En esta primera etapa deberán tramitarla los adultos mayores de 85 años y más, siguiendo un calendario por apellido.

El Gobierno de México pondrá en marcha este lunes 13 de abril el registro oficial para obtener la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que busca unificar la atención médica pública en instituciones como IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

Esta credencial será el primer paso hacia la integración del sistema nacional de salud y, de forma gradual, sustituirá los carnets tradicionales utilizados actualmente por los derechohabientes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credencial-de-salud-digital-desde-cuando-podras-sacar-citas-en-imss-e-issste-BF19943705

¿Quiénes deben tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud?

En esta primera fase, el registro está dirigido exclusivamente a:

- Adultos mayores de 85 años o más

- Personas que pertenezcan a este grupo etario y requieran acceso a servicios de salud pública

La inscripción se realizará en módulos del Bienestar y seguirá un esquema escalonado según la primera letra del apellido paterno.

Calendario de registro del 13 al 18 de abril 2026

La Secretaría del Bienestar estableció el siguiente orden alfabético:

- Lunes 13 de abril: letras A y B

- Martes 14 de abril: letra C

- Miércoles 15 de abril: letras D, E y F

- Jueves 16 de abril: letra G

- Viernes 17 de abril: letras H, I, J, K y L

- Sábado 18 de abril: rezagados de A a L

El domingo 19 de abril no habrá atención, y el proceso continuará el lunes 20 con nuevas letras.

¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud?

La nueva credencial funcionará como identificación oficial dentro del sistema público de salud y permitirá a los usuarios recibir atención médica en distintas instituciones gubernamentales bajo un modelo homologado.

Según autoridades federales, este documento facilitará:

- Validación de derechohabiencia en tiempo real

- Acceso a hospitales y clínicas disponibles

- Simplificación de trámites médicos

- Unificación de expedientes en instituciones públicas

$!Esta credencial será el primer paso hacia la integración del sistema nacional de salud.
Esta credencial será el primer paso hacia la integración del sistema nacional de salud. Foto: Especial.

También habrá versión digital

Uno de los avances anunciados es que esta credencial contará con respaldo tecnológico mediante una aplicación móvil, donde los usuarios podrán:

- Descargar su credencial digital

- Consultar unidades médicas cercanas

- Verificar vigencia y estatus de registro

- Acceder a información de servicios disponibles

- Requisitos para tramitar la credencial

Las personas que acudan al registro deberán presentar documentación original:

- Identificación oficial vigente

- CURP certificada

- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

- Número telefónico de contacto

Es indispensable acudir al módulo correspondiente con todos los documentos completos para evitar retrasos en el trámite.

¿Dónde hacer el registro?

El trámite se realiza exclusivamente en los Módulos del Bienestar, habilitados en todo el país. Los ciudadanos deben ubicar el módulo más cercano según su domicilio y presentarse en la fecha asignada.

https://vanguardia.com.mx/informacion/asi-puedes-obtener-tu-credencial-de-salud-en-mexico-este-2026-CH19875645

Un cambio clave en el sistema de salud

La credencialización del Servicio Universal de Salud representa una transformación importante en la atención médica en México. Esta primera etapa arrancará con adultos mayores de 85 años, pero el Gobierno adelantó que próximamente se anunciarán nuevas fechas para otros grupos de edad.

Con este proceso, México inicia una nueva fase de modernización sanitaria que busca hacer más eficiente, accesible y digital la atención médica pública para millones de ciudadanos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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