Servicio Universal de Salud 2026: este lunes 13 de abril inicia el registro para la nueva credencial

Esta credencial será el primer paso hacia la integración del sistema nacional de salud y, de forma gradual, sustituirá los carnets tradicionales utilizados actualmente por los derechohabientes.

El Gobierno de México pondrá en marcha este lunes 13 de abril el registro oficial para obtener la nueva credencial del Servicio Universal de Salud , un documento que busca unificar la atención médica pública en instituciones como IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

¿Quiénes deben tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud?

En esta primera fase, el registro está dirigido exclusivamente a:

- Adultos mayores de 85 años o más

- Personas que pertenezcan a este grupo etario y requieran acceso a servicios de salud pública

La inscripción se realizará en módulos del Bienestar y seguirá un esquema escalonado según la primera letra del apellido paterno.

Calendario de registro del 13 al 18 de abril 2026

La Secretaría del Bienestar estableció el siguiente orden alfabético:

- Lunes 13 de abril: letras A y B

- Martes 14 de abril: letra C

- Miércoles 15 de abril: letras D, E y F

- Jueves 16 de abril: letra G

- Viernes 17 de abril: letras H, I, J, K y L

- Sábado 18 de abril: rezagados de A a L

El domingo 19 de abril no habrá atención, y el proceso continuará el lunes 20 con nuevas letras.

¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud?

La nueva credencial funcionará como identificación oficial dentro del sistema público de salud y permitirá a los usuarios recibir atención médica en distintas instituciones gubernamentales bajo un modelo homologado.

Según autoridades federales, este documento facilitará:

- Validación de derechohabiencia en tiempo real

- Acceso a hospitales y clínicas disponibles

- Simplificación de trámites médicos

- Unificación de expedientes en instituciones públicas