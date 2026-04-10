México mantiene calificación ‘BBB-’ con perspectiva estable: Fitch Ratings

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Dinero
/ 10 abril 2026
    México mantiene calificación ‘BBB-’ con perspectiva estable: Fitch Ratings
    Fitch estimó que la deuda pública general, que alcanzó 54,6 % del PIB en 2025, seguirá aumentando hasta llegar al 58 % en 2027. ESPECIAL.

Argumentó que se sustenta en un marco de política macroeconómica prudente, unas finanzas externas sólidas y una economía amplia y diversificada.

CDMX.- Fitch Ratings ratificó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera de México en “BBB-” con perspectiva estable, sin embargo, advirtió sobre un crecimiento “moderado a largo plazo”, así como indicadores de gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, también, “pasivos contingentes” de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo a lo que informó la perspectiva estable de la nota crediticia de México refleja su expectativa de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, pero seguirá siendo poco dinámica.

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Aseguró que la calificación cuenta con cierto margen para soportar el aumento proyectado de la deuda soberana sobre el PIB.

Asimismo recordó que en 2025 la economía mexicana creció 0.6%, tras un crecimiento del 1.4 % en 2024, sin embargo, superó sus expectativas a pesar del contexto adversos del proteccionismo estadounidense, el ajuste fiscal y las reformas institucionales internas que afectaron la confianza empresarial.

REVISIÓN DEL T-MEC Y MUNDIAL DE FÚTBOL

Aún así se estima que el crecimiento se acelerará al 1.7% en 2026, principalmente por la disminución de los efectos negativos de las políticas fiscales, monetarias y al impulso generado por el evento de Mundial de Fútbol, que se encuentra cerca y generará una importante derrama económica a varios sectores.

No obstante, debido a que aún no se ha consolidado una recuperación firme, ésta podría verse obstaculizada por la incertidumbre en torno a la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con información de agencias

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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