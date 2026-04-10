México mantiene calificación ‘BBB-’ con perspectiva estable: Fitch Ratings

CDMX.- Fitch Ratings ratificó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera de México en “BBB-” con perspectiva estable, sin embargo, advirtió sobre un crecimiento “moderado a largo plazo”, así como indicadores de gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, también, “pasivos contingentes” de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo a lo que informó la perspectiva estable de la nota crediticia de México refleja su expectativa de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, pero seguirá siendo poco dinámica.

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Aseguró que la calificación cuenta con cierto margen para soportar el aumento proyectado de la deuda soberana sobre el PIB.

Asimismo recordó que en 2025 la economía mexicana creció 0.6%, tras un crecimiento del 1.4 % en 2024, sin embargo, superó sus expectativas a pesar del contexto adversos del proteccionismo estadounidense, el ajuste fiscal y las reformas institucionales internas que afectaron la confianza empresarial.

REVISIÓN DEL T-MEC Y MUNDIAL DE FÚTBOL

Aún así se estima que el crecimiento se acelerará al 1.7% en 2026, principalmente por la disminución de los efectos negativos de las políticas fiscales, monetarias y al impulso generado por el evento de Mundial de Fútbol, que se encuentra cerca y generará una importante derrama económica a varios sectores.

No obstante, debido a que aún no se ha consolidado una recuperación firme, ésta podría verse obstaculizada por la incertidumbre en torno a la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con información de agencias