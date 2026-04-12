Suspenden Aerotrén del AICM por más de una semana; anuncian rutas alternas y autobuses de enlace

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/ 12 abril 2026
    Suspenden Aerotrén del AICM por más de una semana; anuncian rutas alternas y autobuses de enlace
    El AICM indicó que el sistema estará fuera de servicio al menos ocho días. ESPECIAL
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La suspensión coincide con las obras de remodelación del aeropuerto, que mantienen como fecha objetivo el 30 de mayo

CDMX.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que el servicio del Aerotrén suspenderá operaciones por trabajos de mantenimiento durante poco más de una semana, por lo que pidió a los usuarios considerar rutas alternas para trasladarse entre terminales.

El AICM indicó que el sistema estará fuera de servicio al menos ocho días, desde este domingo 12 de abril y hasta el domingo 19 de abril, periodo en el que se realizarán las labores de mantenimiento programadas.

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Para cubrir el traslado entre la Terminal 1 y la Terminal 2, el aeropuerto anunció que se habilitarán autobuses, con salidas desde la puerta 4 en cada una de las terminales.

La suspensión ocurre mientras continúan los trabajos de remodelación del AICM, con el compromiso de que las obras estén listas para el 30 de mayo, como parte de la preparación para recibir visitantes en la capital.

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En marzo, Arturo Flores Melgoza, coordinador de la remodelación del aeropuerto, ofreció una disculpa a los pasajeros por las molestias derivadas de las obras y sostuvo que los trabajos “valdrán la pena”, al señalar que, aunque el Mundial aceleró procesos, se trata de un proyecto de largo plazo.

“El aeropuerto se está remodelando para los mexicanos, no es un tema solo del Mundial”, afirmó el funcionario, al referirse al alcance del proyecto y su impacto en los usuarios.

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Flores Melgoza explicó que las obras no se limitan a fachada y acabados, sino que incluyen la sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y drenaje pluvial. El proyecto, agregó, recibió una inversión que recientemente incrementó a 9 mil 200 millones de pesos y se dividió en tres fases: estética, operacional y tecnológica.

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