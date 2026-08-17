Isaac del Toro vuelve a competir: será líder en la Vuelta a Alemania

Después de cerrar su participación en el Tour de Francia y competir el pasado domingo en Hamburgo, Isaac del Toro retomará las carreras por etapas esta semana como uno de los líderes del UAE Team Emirates-XRG en la Vuelta a Alemania, competencia que se disputará del 19 al 23 de agosto. El ciclista mexicano compartirá esa responsabilidad con el alemán Nils Politt, quien tendrá la ventaja de correr como local y cuenta además con antecedentes en esta prueba. Politt se impuso en la edición de 2021, cuando consiguió una victoria en solitario durante la penúltima etapa. Un año antes, en 2018, obtuvo en las calles de Stuttgart su primera victoria como profesional durante la Vuelta a Alemania.

Para Del Toro, la competencia representa una nueva oportunidad de medir su condición después de un verano con resultados relevantes. El pedalista de Ensenada, Baja California, terminó tercero en el Tour de Francia, donde consiguió además la victoria en la segunda etapa y terminó como el mejor joven de la clasificación general. Su actividad no se detuvo tras la ronda francesa. Este domingo participó en la ADAC Cyclassics de Hamburgo, prueba de un día en la que cruzó la meta en el puesto 43. Ahora cambiará nuevamente el formato para afrontar cinco jornadas en territorio alemán.

La Vuelta a Alemania forma parte de la preparación del mexicano rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo, que se celebrará a finales de septiembre en Canadá. Del Toro buscará llegar a esa cita con ritmo de competencia, mientras mantiene una temporada en la que ha sumado nueve victorias de etapa y ocupa actualmente el cuarto lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional. El UAE Team Emirates-XRG completará su alineación con el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert. La edición número 40 de la Vuelta a Alemania comenzará este miércoles 19 de agosto con un prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb. Después se disputarán cuatro etapas en ruta, hasta llegar al cierre de la carrera en Heilbronn, donde estará prevista tanto la salida como la meta de la última jornada. Con cinco días de competencia por delante, Del Toro tendrá una nueva prueba en un calendario que todavía contempla uno de sus principales objetivos del segundo semestre: el Mundial. Antes de llegar a Canadá, el mexicano buscará aprovechar las carreteras alemanas para recuperar ritmo, sumar kilómetros y volver a competir por etapas tras su actuación en el Tour de Francia. La carrera también permitirá al UAE probar su estrategia con Del Toro y Politt al frente, mientras el resto del equipo tendrá funciones de apoyo durante las distintas jornadas. Para el mexicano, será el siguiente paso dentro de una temporada que continúa después de su tercer puesto en París y que ahora apunta hacia el cierre del calendario internacional.