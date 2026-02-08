Isaac Paredes es el deseo de varios equipos; ¿se irá de los Astros de Houston?
A pesar de que el tercera base mexicano está firme con el equipo texano, organizaciones como los Red Sox buscan integrarlo a su roster
El nombre de Isaac Paredes ha comenzado a resonar con fuerza en el mercado de cambios de la MLB, donde el infielder de los Astros de Houston se ha convertido en uno de los jugadores más atractivos disponibles. Piratas de Pittsburgh y Red Sox de Boston aparecen como los principales interesados en el mexicano, cuyo perfil encaja con múltiples necesidades alrededor de la liga.
Con apenas 26 años, Paredes se ha consolidado como un jugador versátil y de poder, con la capacidad de desempeñarse en tercera base, segunda base y campocorto, una cualidad cada vez más valorada en el beisbol moderno. Desde su debut en Grandes Ligas en 2020 con los Tigres de Detroit, el bateador derecho ha mostrado una evolución constante, destacando por su disciplina en el plato y su facilidad para producir extrabases.
Su enfoque ofensivo avanzado, sumado a su habilidad para castigar lanzamientos en la zona de poder, lo han convertido en una pieza importante dentro del lineup de Houston. No obstante, las negociaciones de cambio han ido en aumento, y todo apunta a que el futuro inmediato de Paredes podría estar lejos de Texas, en busca de un rol aún más protagónico.
De acuerdo con los rumores, Piratas y Red Sox ven en Paredes a un jugador capaz de impactar de inmediato, gracias a su potencia al bate y flexibilidad defensiva. A esto se suma su experiencia como All-Star, un respaldo claro de su calidad dentro del diamante. En el caso de los Astros, un movimiento podría ayudar a ajustar la nómina y reorganizar su cuadro interior, mientras que para Paredes significaría nuevas oportunidades, incluso con la opción de jugar en primera base.
Además, Padres de San Diego también han surgido como un posible destino, ante su necesidad de mayor producción ofensiva. En cualquier escenario, Paredes luce como una solución inmediata para equipos que buscan elevar su rendimiento con un bate probado y en plena madurez deportiva.
ISAAC PAREDES, ESTRELLA EN ASCENSO
La trayectoria de Isaac Paredes en las Grandes Ligas ha sido marcada por la paciencia y el crecimiento sostenido. Tras dar el salto a la MLB en 2020, el infielder mexicano pasó por un proceso de adaptación que lo llevó a pulir su enfoque ofensivo y mejorar notablemente su selección de pitcheos, una de las señas de identidad de su juego.
El punto de quiebre en su carrera llegó cuando comenzó a establecerse como un bateador de poder constante, capaz de superar la barrera de los 30 cuadrangulares en una temporada, logro que lo colocó entre los infielders más productivos de la Liga Americana y lo llevó a ser convocado al Juego de Estrellas.
A lo largo de su carrera, Paredes ha acumulado decenas de jonrones, un promedio de embasarse sólido y una producción constante de carreras impulsadas, números que reflejan su valor no solo como cañonero, sino como un bate confiable en situaciones de presión. Su edad y control contractual lo convierten, además, en un activo sumamente atractivo.
Hoy, Isaac Paredes representa a la nueva generación de peloteros mexicanos en MLB, combinando poder, inteligencia y versatilidad defensiva. Ya sea que continúe en Houston o cambie de uniforme, su carrera apunta a seguir en ascenso, con el potencial de consolidarse como uno de los infielders más completos del beisbol de Grandes Ligas.