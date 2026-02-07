Charros de Jalisco ganan la Serie del Caribe 2026 tras vencer a Tomateros en cardiaca Final

    Charros de Jalisco ganan la Serie del Caribe 2026 tras vencer a Tomateros en cardiaca Final
    Los Charros de Jalisco se proclamaron campeones de la Serie del Caribe 2026 luego de imponerse 12-11 a los Tomateros de Culiacán en un juego que se definió en entradas extras. FOTO: ESPECIAL

El título se consiguió como anfitriones y significó el regreso de México a la cima del torneo tras nueve años

Los Charros de Jalisco consiguieron el campeonato de la Serie del Caribe 2026 luego de imponerse 12-11 a los Tomateros de Culiacán en un juego que se extendió hasta la décima entrada y mantuvo la tensión hasta el último turno. El título se definió en casa, ante miles de aficionados que acompañaron al representativo mexicano durante toda la semana en el Estadio Panamericano.

El equipo identificado como México Rojo logró capitalizar un arranque ofensivo que marcó diferencia desde los primeros episodios. En la tercera entrada, Charros armó un ataque que les permitió tomar ventaja en la pizarra, respaldado por una ofensiva constante que aprovechó cada oportunidad ante el pitcheo rival. Esa producción temprana fue clave para resistir los intentos de remontada de los Tomateros, que nunca dejaron de pelear el resultado.

TE PUEDE INTERESAR: Con gol de Zendejas, América suma victoria clave ante Monterrey

La final enfrentó a los dos mejores equipos del torneo y garantizó que el trofeo se quedara en territorio nacional. Charros obtuvo su pase al duelo decisivo tras superar en semifinales a Cangrejeros de Santurce, mientras que Tomateros dejó en el camino a los Leones del Escogido, representantes de República Dominicana.

Durante el juego por el campeonato, Jalisco tomó ventaja en distintos momentos, pero Culiacán respondió con una ofensiva que ajustó con el paso de las entradas. En la quinta y séptima entrada, los Tomateros recortaron distancia y posteriormente lograron empatar el marcador, lo que obligó a un cierre de partido cargado de tensión. La alternancia en el liderato reflejó un duelo de estrategias y bateo oportuno por ambos lados.

El empate a 10 carreras llevó el encuentro a entradas extras. En la décima alta, Tomateros anotó la carrera que parecía marcar el rumbo del juego. Sin embargo, en la parte baja, Charros respondió con la misma fórmula que los mantuvo con vida durante toda la noche: contacto oportuno y lectura precisa de cada turno. Esa reacción les permitió fabricar las carreras necesarias para sellar el triunfo y asegurar el campeonato.

Con este resultado, los Charros de Jalisco se convirtieron en el segundo equipo mexicano en conquistar una Serie del Caribe como anfitrión y le dieron a México su primer título en el torneo desde 2016, cuando los Venados de Mazatlán se coronaron en Santo Domingo.

La edición 2026 reunió a los campeones de las ligas invernales de México, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, y cerró con una final que confirmó el peso del béisbol mexicano en el escenario caribeño.

