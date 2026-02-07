Charros de Jalisco ganan la Serie del Caribe 2026 tras vencer a Tomateros en cardiaca Final

Los Charros de Jalisco consiguieron el campeonato de la Serie del Caribe 2026 luego de imponerse 12-11 a los Tomateros de Culiacán en un juego que se extendió hasta la décima entrada y mantuvo la tensión hasta el último turno. El título se definió en casa, ante miles de aficionados que acompañaron al representativo mexicano durante toda la semana en el Estadio Panamericano.

El equipo identificado como México Rojo logró capitalizar un arranque ofensivo que marcó diferencia desde los primeros episodios. En la tercera entrada, Charros armó un ataque que les permitió tomar ventaja en la pizarra, respaldado por una ofensiva constante que aprovechó cada oportunidad ante el pitcheo rival. Esa producción temprana fue clave para resistir los intentos de remontada de los Tomateros, que nunca dejaron de pelear el resultado.

TE PUEDE INTERESAR: Con gol de Zendejas, América suma victoria clave ante Monterrey

La final enfrentó a los dos mejores equipos del torneo y garantizó que el trofeo se quedara en territorio nacional. Charros obtuvo su pase al duelo decisivo tras superar en semifinales a Cangrejeros de Santurce, mientras que Tomateros dejó en el camino a los Leones del Escogido, representantes de República Dominicana.