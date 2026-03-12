Jaiber Jiménez llevará su fiereza como defensa de Cruz Azul al arbitraje

/ 12 marzo 2026
    Jaiber Jiménez es ya egresado del Sistema Nacional de Formación de la FMF y podrá actual en divisiones inferiores, con la mira en avanzar a la Liga MX. FOTO: IMAGO7

El ex lateral de la Máquina Celeste completó su certificación y, en una vuelta de su carrera profesional, será ahora quien haga justicia en los partidos

El futbol suele ofrecer segundas oportunidades dentro del mismo terreno de juego. Ese es el caso de Jaiber Jiménez, quien después de haber sido parte de una etapa histórica con Cruz Azul, anunció un nuevo capítulo en su carrera: convertirse en árbitro profesional avalado por la Federación Mexicana de Futbol.

Con 31 años, el ex lateral izquierdo decidió mantenerse ligado al futbol mexicano, pero ahora desde otra perspectiva. A través de sus redes sociales, recientemente compartió una imagen sosteniendo el documento que lo acredita oficialmente como árbitro central, acompañado del mensaje:

“De la mano de Dios y la de mi familia pude lograr una meta más. El milagro es demasiado grande para vivirlo solo”. La publicación se volvió viral y recibió múltiples muestras de apoyo de excompañeros y aficionados.

La acreditación otorgada por la Federación Mexicana de Futbol llega después de que Jiménez completara los cursos y evaluaciones del sistema de arbitraje mexicano, requisito indispensable para poder dirigir encuentros oficiales.

Con esta certificación, ya tiene autorización para arbitrar partidos en categorías formativas, con la posibilidad de ascender en el futuro a la Liga Expansión MX o incluso a la Liga MX.

DEFENSA DISCRETO EN UN PERIODO EXITOSO

Durante su etapa como jugador de Cruz Azul, Jiménez formó parte de un periodo exitoso para la institución. Conquistó tres campeonatos con el club, entre ellos la histórica novena estrella de Liga MX, además de dos títulos de Campeón de Campeones, logros que lo convirtieron en un futbolista recordado por la afición cementera.

Aunque no logró consolidarse como titular indiscutible en el primer equipo, sí dejó registros importantes dentro de la institución. En la Primera División disputó 14 partidos y anotó 2 goles, mientras que gran parte de su actividad se dio en fuerzas básicas, particularmente en la Sub 21, donde jugó 105 encuentros y aportó 3 asistencias.

El futbolista nacido en Oaxaca anunció su retiro como jugador profesional en 2023, decisión que marcó el inicio de un proceso de preparación para mantenerse dentro del deporte. Su reciente certificación confirma que el exdefensor busca continuar su historia en el futbol, ahora como parte del cuerpo arbitral.

De esta manera, Jaiber Jiménez se suma a la lista de exjugadores que deciden cambiar los botines por el silbato, con la intención de aportar su experiencia y conocimiento del juego desde el arbitraje, en un camino que podría llevarlo nuevamente a las grandes canchas del futbol mexicano.

