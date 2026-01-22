Jarrett Stidham y otros casos de suplentes en la NFL: el momento de ser héroes

Los fans de los Patriots no lucen tan convencidos de que tengan el triunfo seguro en la Final de la Conferencia Americana, a pesar de haber dominado la división y jugar convincentemente contra Chargers y Texans e instalarse en el juego de campeonato de la AFC.

Su contraparte, el Broncos Country, se ha visto nervioso porque Jarrett Stidham, quien suplirá al lastimado y titular quarterback Bo Nix, en seis temporadas en la NFL, lleva cuatro partidos como titular, 20 apariciones totales, 59.4 por ciento de pases completos, ocho touchdowns y ocho intercepciones. Con Denver lleva dos años completos sin lanzar un solo pase en juego oficial.

Con dichas credenciales, tomará los controles en el partido del domingo y los aficionados de los Broncos tienen la esperanza de que se convierta en el héroe y cumpla a cabalidad el guión de una película con epopeya incluida y así los lleve al Super Bowl LX.

TE PUEDE INTERESAR: Jesse Minter inicia una nueva era como head coach de los Ravens

A lo largo de la historia de la NFL, la figura del quarterback suplente ha sido subestimada en múltiples ocasiones. Sin embargo, cuando la lesión golpea al titular, algunos jugadores han demostrado que la preparación, la sangre fría y el carácter pueden cambiar el destino de una temporada completa.

En una liga tan física y exigente, la profundidad en la posición de quarterback no es un lujo, sino una necesidad estratégica. Numerosas franquicias han sobrevivido —y triunfado— gracias a mariscales que iniciaron el año en el banquillo y terminaron en el centro de la historia.

LA ‘PHILLY SPECIAL’ TRIUNFAL

El caso más representativo de esta narrativa moderna es el de Nick Foles con los Philadelphia Eagles en la temporada 2017. Foles inició el año como suplente de Carson Wentz, quien realizaba una campaña de nivel MVP antes de lesionarse en la recta final.

Sin más, Foles tomó los controles y condujo a los Eagles a una de las postemporadas más memorables de la NFL. Su consagración llegó en el Super Bowl LII, donde lanzó para 373 yardas y tres touchdowns, además de atrapar un pase en la icónica jugada del “Philly Special”.