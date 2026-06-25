Jim Kelly revela que sufrió un derrame cerebral; el histórico quarterback de los Bills ya se recupera

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    Jim Kelly revela que sufrió un derrame cerebral; el histórico quarterback de los Bills ya se recupera
    El miembro del Salón de la Fama mejora en su estado de salud y espera asistir a la inauguración del nuevo estadio de los Buffalo Bills. FOTO: FOX NEWS

La leyenda de la NFL confirmó que sufrió un derrame cerebral hace unas seis semanas. Aunque aún presenta algunas secuelas, aseguró que su recuperación avanza favorablemente

El histórico quarterback de los Buffalo Bills y miembro del Salón de la Fama de la NFL, Jim Kelly, reveló que sufrió un derrame cerebral hace aproximadamente mes y medio, una emergencia médica que lo mantuvo hospitalizado durante varios días.

Durante un evento público, el exjugador compartió por primera vez detalles sobre el episodio de salud y envió un mensaje de tranquilidad al asegurar que su recuperación avanza de forma positiva.

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“Tuve un pequeño contratiempo hace aproximadamente un mes y medio, pero ahora me siento bien”, declaró Kelly, quien explicó que, pese a la gravedad del incidente, se encuentra en una etapa favorable de rehabilitación.

El legendario mariscal de campo reconoció que el proceso no ha sido sencillo, ya que todavía enfrenta algunas secuelas en la visión y el oído. Sin embargo, destacó que los resultados de sus estudios médicos más recientes han sido alentadores.

“Me siento bendecido”, afirmó el ex quarterback, agradecido por la evolución que ha tenido desde que sufrió el infarto cerebral.

Este nuevo desafío se suma a la larga batalla que Kelly ha librado contra los problemas de salud tras su retiro. El exjugador logró superar tres episodios de cáncer, registrados en 2013, 2014 y 2018, consolidándose como un ejemplo de fortaleza dentro y fuera del deporte. Tras conocerse la noticia, miles de aficionados y figuras de la NFL expresaron su apoyo mediante mensajes en redes sociales.

Con su estado de salud en mejoría, Kelly ya tiene la mira puesta en uno de los momentos más importantes para la franquicia de Buffalo. El próximo 17 de septiembre, los Bills estrenarán oficialmente su nuevo estadio cuando reciban a los Detroit Lions en un partido de temporada regular.

El ex quarterback manifestó su entusiasmo por formar parte de esa celebración y aseguró que espera vivir de cerca el ambiente que caracteriza a la afición de Buffalo.

“Va a ser algo especial; imagínense a los aficionados allí dentro, lo locos, salvajes y ruidosos que van a estar”, comentó Kelly, quien confía en asistir al encuentro inaugural y presenciar el debut de la nueva casa de los Bills.

Considerado uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de la franquicia, Jim Kelly continúa siendo una figura muy querida en Buffalo, donde su presencia en el estreno del nuevo estadio representaría un símbolo de resiliencia y orgullo para toda la organización.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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