Jonathan Gómez cambia Grecia por Alemania en busca de minutos y continuidad

Para Gómez, se trata de una nueva parada dentro de una carrera europea que comenzó en España y que posteriormente lo llevó a Grecia. Ahora, Alemania aparece como el escenario para recuperar protagonismo y seguir creciendo.

El futbolista de 23 años llega procedente del PAOK de Grecia en calidad de préstamo por una temporada , con el objetivo principal de encontrar la continuidad que no consiguió en el conjunto griego. El propio Osnabrück confirmó la operación en el cierre del mercado de fichajes.

Jonathan Gómez tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en el futbol europeo. El lateral mexicoamericano fue anunciado como nuevo jugador del VfL Osnabrück , equipo que disputará la temporada 2026-27 en la 2. Bundesliga de Alemania .

Antes de concretar la cesión, Gómez extendió su vínculo con el PAOK hasta junio de 2028, por lo que el club griego mantiene sus derechos y espera recuperar al jugador después de su experiencia en Alemania.

La cesión, por tanto, no contempla una salida definitiva. Gómez regresará al PAOK al término de la temporada 2026-27, salvo que posteriormente se produzca una nueva negociación.

El movimiento responde también a la necesidad del futbolista de tener actividad. Durante su etapa más reciente en Grecia, su participación fue limitada, mientras que el préstamo le permitirá afrontar un nuevo desafío en un equipo que pretende aprovechar precisamente sus características.

El VfL Osnabrück describió a Gómez como un lateral izquierdo rápido, dinámico y con vocación ofensiva. Joe Enochs, director deportivo del club, destacó su velocidad y su intensidad como elementos que pueden aportar mayor profundidad al costado izquierdo.

El equipo alemán también reveló que llevaba varios meses siguiendo al futbolista y que había intensificado sus gestiones para incorporarlo desde abril. La operación finalmente se concretó durante el cierre del mercado de transferencias.

Además, su llegada se produce en un momento importante para Osnabrück, que regresó a la segunda categoría del futbol alemán y busca consolidarse en la competición.

UN ANTECEDENTE QUE ILUSIONA

Antes de regresar al PAOK, Gómez tuvo una temporada de mucho mayor protagonismo en España. Durante la campaña 2025-26 jugó 42 partidos oficiales con el Albacete, una cifra que le permitió recuperar ritmo competitivo y experiencia en LaLiga Hypermotion.

El lateral consiguió además dos goles y una asistencia en 37 partidos de liga, de acuerdo con sus registros estadísticos de aquella temporada. Su recorrido europeo comenzó en 2022 con la Real Sociedad, después de formarse en Estados Unidos. Posteriormente pasó por CD Mirandés, PAOK y Albacete, acumulando experiencia tanto en Primera como en Segunda División española.

La situación internacional de Gómez también resulta interesante. El futbolista nació en Texas y posee las nacionalidades estadounidense y mexicana, además de haber tenido participación con selecciones de ambos países en categorías juveniles y a nivel absoluto.

Sus registros internacionales muestran dos apariciones con Estados Unidos y una con México en partidos de selección mayor, aunque ninguna de esas participaciones en amistosos habría cerrado definitivamente su elegibilidad internacional.

Por ahora, sin embargo, el objetivo inmediato es otro: ganarse un puesto en Alemania y volver a tener regularidad. Una buena temporada con Osnabrück podría servirle para recuperar visibilidad y, eventualmente, volver a aparecer en el radar de la Selección Mexicana, especialmente pensando en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

La oportunidad para Gómez llegará prácticamente de inmediato. El VfL Osnabrück enfrentará al Bayern Múnich este miércoles 2 de septiembre en la primera ronda de la Copa de Alemania, un partido que podría representar un escenario espectacular para su estreno con el conjunto germano.