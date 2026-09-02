Obed Vargas se queda en el Atlético: el mexicano seguirá bajo las órdenes de Simeone

Entre los clubes que aparecieron como alternativas estuvieron Alavés, Getafe, Celta y Sevilla , aunque ninguna de esas opciones terminó concretándose. El Alavés fue uno de los destinos que estuvo más cerca, pero la continuidad de Antonio Blanco complicó la operación.

La situación del mediocampista había generado dudas durante el cierre del mercado de fichajes. Vargas estuvo relacionado con distintas posibilidades para salir cedido , en una búsqueda que tenía como principal objetivo encontrar un equipo de Primera División donde pudiera acumular más minutos.

Lo que durante varias semanas parecía encaminado a convertirse en una cesión terminó con un desenlace diferente. Obed Vargas permanecerá en el Atlético de Madrid para la temporada 2026-27 y formará parte de la plantilla dirigida por Diego Simeone. La propia plantilla oficial del conjunto rojiblanco ya contempla al mexicano con el dorsal 3.

EL ATLÉTICO CAMBIA EL PLAN CON EL MEXICANO

El escenario no significa necesariamente que Vargas vaya a tener un papel protagónico inmediato. El mexicano tendrá que ganarse un lugar en una zona del campo con mucha competencia, donde aparecen futbolistas como Koke, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Marcos Llorente y Hjulmand.

Sin embargo, su permanencia representa una oportunidad para continuar desarrollándose directamente bajo las órdenes de Diego Simeone, algo que puede resultar determinante para su crecimiento futbolístico.

Vargas llegó al Atlético procedente del Seattle Sounders, después de consolidarse como una de las jóvenes promesas de la MLS. El club madrileño oficializó su incorporación con un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

El mexicano ya había mostrado argumentos durante la preparación del equipo. El 29 de julio marcó uno de los goles del Atlético en el triunfo 4-1 sobre el Getafe, compartiendo protagonismo con Ademola Lookman y Arnau Ortiz.

Además, su participación durante la pretemporada alimentó la posibilidad de que pudiera quedarse en el primer equipo, pese a los rumores sobre una eventual salida.

El propio Atlético destaca en su perfil oficial que Vargas es un centrocampista con capacidad de recuperación y distribución, características que encajan con las exigencias del futbol de Simeone.

AHORA DEBE CONVENCER AL TÉCNICO

La permanencia no garantiza minutos. Por el contrario, Vargas tendrá que aprovechar cada oportunidad que reciba para demostrar que puede competir por un puesto en una de las plantillas más exigentes de LaLiga.

El mexicano ya conoce la dinámica del equipo y continuará su proceso de adaptación al futbol español. Su desafío será transformar el potencial que mostró en la MLS y durante la preparación en actuaciones que le permitan convertirse en una alternativa habitual para Simeone.

La competencia será especialmente dura, pero quedarse también le brinda una ventaja: podrá entrenar diariamente con jugadores de primer nivel y seguir trabajando bajo las órdenes de uno de los entrenadores más experimentados del futbol europeo.

l caso de Obed Vargas terminó dando un giro en los últimos días del mercado. El Atlético contempló distintas alternativas para buscarle minutos fuera del club, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente el mexicano se quedó en Madrid.

Ahora, el panorama está completamente definido: Vargas seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid durante la temporada 2026-27 y tendrá la oportunidad de luchar por un lugar en el proyecto de Simeone.

Para el futbolista mexicano, el objetivo será claro: convertir su permanencia en una oportunidad para demostrar que está listo para competir al máximo nivel de LaLiga.