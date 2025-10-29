Jonathan Orozco fue detenido; lo persigue una acusación tras accidente vial

El ex portero Jonathan Orozco fue aprehendido en Torreón este martes debido a un proceso legal pendiente por un accidente vehicular ocurrido hace dos años, en el cual presuntamente no contaba con seguro vigente, lo que impidió a la parte afectada recibir la reparación del daño.

Carlos Rangel, delegado de la fiscalía de Coahuila en La Laguna, informó sobre el caso y que se cumplimentó la orden de aprehensión por los delitos de lesiones y daños derivado de una carpeta de investigación.

Las autoridades localizaron al ex guardameta, recordado por su paso en Monterrey y Santos Laguna, mientras participaba en un evento donde se servía la tradicional reliquia dedicada a San Judas Tadeo. Tras su detención, Orozco fue trasladado a las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Torreón, donde pasó la noche en custodia mientras se revisaba su situación legal.

¿CÓMO SE METIÓ OROZCO EN PROBLEMAS?

El conflicto que derivó en su arresto surgió del mencionado percance vial, ocurrido hace aproximadamente dos años. La falta de una póliza de seguro activa llevó a la víctima del accidente a interponer una demanda formal, misma que se mantuvo vigente hasta motivar la orden de aprehensión.

Horas después, el ex portero fue liberado, una vez que se establecieron las condiciones para resolver el conflicto. Según los reportes, existían dos opciones legales para su salida: pagar una suma cercana a los 300 mil pesos o alcanzar un acuerdo con la parte demandante.

Finalmente, Orozco logró un arreglo satisfactorio y recuperó su libertad la tarde del miércoles, alrededor de las 13:00 horas.

El caso, aunque de carácter administrativo, generó sorpresa entre los aficionados de los Guerreros, dado el prestigio del ex jugador, quien fue campeón de Liga MX y una figura constante en el balompié nacional por más de una década.