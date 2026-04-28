José Ramón Fernández rompe el silencio y responde a disculpa pública de Faitelson

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Deportes
/ 28 abril 2026
    José Ramón Fernández rompe el silencio y responde a disculpa pública de Faitelson
    El periodista José Ramón Fernández rompió el silencio tras la disculpa de David Faitelson, encendiendo la conversación en redes sociales. VANGUARDIA/ARCHIVO

José Ramón Fernández reacciona a la disculpa de David Faitelson y deja clara su postura tras el tenso encuentro en Pachuca

El esperado reencuentro entre José Ramón Fernández y David Faitelson terminó por convertirse en uno de los episodios más comentados del periodismo deportivo reciente. Lo que debía ser una ceremonia protocolaria en el Salón de la Fama del Futbol derivó en una escena cargada de tensión, silencios y lecturas encontradas.

Durante el evento, el ahora analista de TUDN tomó la palabra y, visiblemente conmovido, ofreció una disculpa pública a quien fuera su mentor. “Si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa”, expresó frente a una audiencia expectante.

El momento parecía diseñado para una reconciliación. Sin embargo, la reacción fue distante. Fernández optó por un gesto breve —un apretón de manos— sin pronunciar palabra. Ese silencio, más que cualquier declaración, marcó el tono del encuentro y dejó abierta la interrogante sobre el estado real de su relación.

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EL SILENCIO QUE HABLÓ EN REDES SOCIALES

Horas después, la historia tomó un nuevo rumbo fuera del escenario. A través de la red social X, el periodista de ESPN publicó un mensaje breve pero contundente: “No tengo nada que decir...”.

La reacción digital fue inmediata. Miles de usuarios interpretaron la frase como una postura firme ante la disculpa de Faitelson. Entre críticas y respaldos, el debate se trasladó al terreno público, donde la narrativa dejó de pertenecer únicamente a los protagonistas.

Lejos de mantenerse al margen, Fernández interactuó con algunos comentarios, respaldando opiniones que cuestionaban tanto la disculpa como la organización del evento. En ese intercambio, comenzó a delinearse una postura más clara: no se trataba solo de un momento incómodo, sino de una relación fracturada desde hace tiempo.

UNA RESPUESTA QUE DEFINE POSTURA

El punto más revelador llegó con la respuesta a un usuario que defendía su silencio como un acto de coherencia. El argumento señalaba que no existía deuda pendiente por saldar y que la distancia respondía a agravios pasados.

La reacción de Fernández fue directa: “Gracias por explicarlo de forma tan inteligente y perfecta Gabriel”. Con esta frase, el periodista no solo validó esa interpretación, sino que dejó entrever que su silencio tenía una intención clara.

Este gesto terminó por cerrar el episodio mediático con una conclusión implícita. Más allá del acto público, la relación entre ambos parece mantenerse en una distancia marcada por el tiempo y las diferencias acumuladas. La escena en Pachuca, lejos de ser un punto de reconciliación, reforzó la percepción de una ruptura difícil de revertir.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO JOSERRA Y FAITELSON

· José Ramón Fernández fue mentor directo de David Faitelson durante sus inicios en televisión

· Ambos protagonizaron una de las duplas más influyentes del periodismo deportivo en México durante años

· El reencuentro ocurrió en el Salón de la Fama del Futbol en Pachuca · un recinto que suele reunir a figuras históricas del deporte

· La frase “No tengo nada que decir...” se convirtió en tendencia en redes sociales tras el evento

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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