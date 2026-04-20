Juan Pablo Trejo Garza gana la sexta etapa y se corona campeón de la Gira Junior Classic

El golfista saltillense Juan Pablo Trejo Garza cerró la temporada de la Gira Junior Classic con un nuevo triunfo al imponerse en la sexta etapa, disputada en el Club Campestre de Monterrey, resultado que le permitió asegurar el primer lugar general del circuito en la categoría 10-11 años. En una jornada marcada por condiciones complicadas, con lluvia constante y presencia de niebla durante todo el fin de semana, Trejo firmó una ronda de 37 golpes para colocarse en la primera posición de la etapa. Detrás finalizaron Mauricio Abdo Vargas Salinas e Ignacio De Zamacona, ambos con 40 impactos.

El resultado confirmó la regularidad que Juan Pablo Trejo Garza mantuvo a lo largo de la gira. Con este triunfo, alcanzó un total de 80 puntos en la clasificación general, suficiente para terminar en el liderato del circuito, por encima de Marco Antonio Guajardo Garza, quien cerró con 61 unidades, y de Patricio Reyna Castañeda, tercero con 41. La sexta etapa representó el cierre del calendario organizado por la Asociación de Clubes de Golf del Norte (ACGN), un circuito enfocado en el desarrollo competitivo de golfistas juveniles en la región. A lo largo de las distintas sedes, Trejo logró mantenerse como protagonista, sumando victorias y resultados que le dieron ventaja en la tabla.

El desempeño en Monterrey tuvo un valor adicional por las condiciones del campo, ya que la lluvia afectó el ritmo de juego y obligó a los participantes a ajustar su estrategia. A pesar de ello, Trejo logró sostener su nivel y cerrar con una de las mejores tarjetas del fin de semana. Con este resultado, Juan Pablo Trejo Garza concluye la temporada como campeón de la Gira Junior Classic, consolidando su progreso dentro del golf infantil-juvenil y perfilándose como uno de los jugadores más constantes de su categoría en el norte del país.

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