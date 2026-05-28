Juárez quiere 10 millones de dólares por Denzell García; hay cuatro interesados; ¿realmente los vale?

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    Juárez quiere 10 millones de dólares por Denzell García; hay cuatro interesados; ¿realmente los vale?
    América, Cruz Azul, Chivas y Monterrey ya preguntaron por Denzell García, la joya de los Bravos de Juárez que estaría valuada en más de 10 millones de dólares FOTO: REDES SOCIALES

El mediocampista de los Bravos desata una batalla millonaria por hacerse de sus servicios entre los grandes de la Liga MX, esto tras su explosión ofensiva en el Clausura 2026

Los Bravos de Juárez saben que tienen entre sus filas a uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección del momento. Por ello, el club fronterizo habría decidido tasar a Denzell García en una cifra superior a los 10 millones de dólares, monto que ya comenzó a generar conversación entre los equipos más poderosos de la Liga MX.

De acuerdo con información difundida por el diario Récord, son América, Cruz Azul, Chivas y Monterrey los clubes que ya mostraron interés en el futbolista sinaloense, quien se convirtió en una de las grandes revelaciones del Clausura 2026 gracias a sus actuaciones con los Bravos.

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Aunque hasta el momento no existe una oferta formal sobre la mesa, la misma fuente señala que varios equipos ya realizaron acercamientos y solicitaron información por el jugador, situación que ha elevado todavía más su valor dentro del mercado mexicano.

Incluso, el reporte asegura que los poco más de 10 millones de dólares representarían únicamente una base de negociación, por lo que el precio final del futbolista podría aumentar si la competencia entre clubes se intensifica durante las próximas semanas.

Nacido en Ahome, Sinaloa, Denzell García logró robarse los reflectores durante el torneo más reciente gracias a su crecimiento futbolístico, consolidándose como una de las piezas más importantes de Juárez y despertando el interés de instituciones con alto poder económico.

Ahora, el futuro del jugador luce como uno de los temas más atractivos rumbo al próximo mercado de transferencias, ya que cualquiera de los clubes interesados tendría la capacidad de realizar una inversión histórica para quedarse con sus servicios.

LA NUEVA JOYA DEL FUTBOL MEXICANO

La trayectoria de Denzell García ha estado marcada por un crecimiento constante dentro del futbol mexicano. Desde sus primeros pasos destacó por su capacidad física, velocidad y desequilibrio, cualidades que poco a poco lo llevaron a abrirse camino en el máximo circuito.

Con los Bravos de Juárez encontró la oportunidad ideal para consolidarse como futbolista profesional. Su evolución en el equipo fronterizo fue evidente torneo tras torneo, hasta convertirse en uno de los jugadores más determinantes del plantel y en una de las revelaciones de la Liga MX.

Durante el Clausura 2026, el sinaloense logró firmar el mejor semestre de su carrera, siendo pieza clave en el funcionamiento ofensivo del equipo y llamando la atención de visores, directivos y entrenadores de varios clubes importantes del país.

Gracias a su desempeño, Denzell ya es considerado uno de los talentos mexicanos con mayor proyección a futuro. Su crecimiento deportivo y el interés que ha despertado entre los llamados “grandes” del futbol nacional confirman que su carrera atraviesa el momento más importante hasta ahora.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

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