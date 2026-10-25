Julián Álvarez se arrepiente de coquetear con el Barcelona: pide perdón al Atlético

La reconciliación comenzó de la mejor manera posible para un delantero: con un gol decisivo. El sábado 24 de octubre, Álvarez marcó el tanto con el que el Atlético venció 1-0 al Deportivo de La Coruña en el estadio Metropolitano. Después del encuentro, aprovechó los micrófonos de Movistar Plus para reconocer que sus palabras habían sido un error.

Ahora, después de meses de tensión, el atacante dio marcha atrás. Reconoció su equivocación, pidió disculpas a los seguidores rojiblancos y admitió que entiende el enojo de quienes se sintieron traicionados cuando, durante el Mundial 2026, dejó claro que quería marcharse para cumplir su sueño de jugar en otro equipo.

Julián Álvarez ya entendió que coquetear públicamente con el Barcelona le salió caro . Lo que comenzó como una declaración sobre su futuro terminó por convertirse en una pesadilla para el delantero argentino, quien pasó de ser uno de los jugadores más queridos del Atlético de Madrid a escuchar silbidos en su propia casa.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto por las formas como por el momento. Entiendo el enojo de la gente. Yo también, como hincha, me hubiera enojado”, reconoció el argentino.

La polémica comenzó el 22 de junio, después de la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en la Copa del Mundo. Álvarez habló de su futuro y dejó una frase que sacudió al Atlético: consideraba que una transferencia era lo mejor para todos y quería cumplir su sueño.

Aunque en aquella declaración no mencionó directamente al Barcelona, el interés del conjunto catalán por ficharlo alimentó las especulaciones. El mensaje se interpretó como una señal de que el delantero deseaba abandonar el proyecto de Diego Simeone para vestir la camiseta blaugrana.

El problema fue el momento y la manera de hacerlo público. El Atlético consideraba a Álvarez una pieza fundamental de su proyecto deportivo y no tenía intención de facilitar su salida. La respuesta del club fue tajante: el argentino tenía contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El Barcelona no consiguió concretar el fichaje y Álvarez tuvo que regresar a Madrid con un ambiente complicado a su alrededor. Los abucheos en el Metropolitano fueron parte de una temporada en la que cada aparición del delantero parecía poner a prueba la paciencia de los aficionados.

UN GOL PARA EMPEZAR A BORRAR EL ERROR

Durante meses, el argentino tuvo que convivir con las consecuencias de aquella declaración. Su calidad futbolística nunca estuvo en discusión, pero recuperar la confianza de una afición que se sintió relegada por su deseo de marcharse era una tarea mucho más complicada.

El triunfo ante el Deportivo representó un punto de inflexión. Álvarez apareció en el momento decisivo y anotó el único gol del encuentro, su segundo partido consecutivo marcando, después de haber anotado también ante el Stuttgart en la Liga de Campeones.

La anotación cambió el ambiente en las tribunas. Algunos seguidores pasaron de los silbidos a los aplausos y le dieron una ovación que contrastó con la hostilidad que había enfrentado durante las semanas anteriores. No significa que la reconciliación esté consumada, pero sí que el delantero encontró una oportunidad para comenzar de nuevo.

Álvarez también agradeció el respaldo de sus compañeros y aseguró que se siente mejor físicamente y con el balón. Ahora, dijo, debe concentrarse en trabajar, mejorar su rendimiento y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.

SIMEONE VALORA QUE HAYA PEDIDO PERDÓN

Diego Simeone respaldó públicamente a su delantero después del partido. El entrenador argentino destacó la importancia de reconocer los errores y valoró que su compatriota decidiera dirigirse directamente a los aficionados.

“Valoro mucho de las personas cuando piden perdón, porque pedir perdón no es fácil. Cuando uno lo pide desde el sentimiento, lo emocional y lo que siente, le doy mucho valor”, expresó el técnico rojiblanco.

El respaldo de Simeone es importante para Álvarez, quien sigue siendo una pieza relevante en el ataque del Atlético. El entrenador ha insistido en la necesidad de construir un equipo alrededor de sus cualidades y espera que el delantero recupere su mejor versión para competir por los objetivos de la temporada.