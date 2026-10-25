Julián Álvarez se arrepiente de coquetear con el Barcelona: pide perdón al Atlético
El argentino reconoció su error al expresar durante el Mundial 2026 su deseo de abandonar al Atlético para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona
Julián Álvarez ya entendió que coquetear públicamente con el Barcelona le salió caro. Lo que comenzó como una declaración sobre su futuro terminó por convertirse en una pesadilla para el delantero argentino, quien pasó de ser uno de los jugadores más queridos del Atlético de Madrid a escuchar silbidos en su propia casa.
Ahora, después de meses de tensión, el atacante dio marcha atrás. Reconoció su equivocación, pidió disculpas a los seguidores rojiblancos y admitió que entiende el enojo de quienes se sintieron traicionados cuando, durante el Mundial 2026, dejó claro que quería marcharse para cumplir su sueño de jugar en otro equipo.
La reconciliación comenzó de la mejor manera posible para un delantero: con un gol decisivo. El sábado 24 de octubre, Álvarez marcó el tanto con el que el Atlético venció 1-0 al Deportivo de La Coruña en el estadio Metropolitano. Después del encuentro, aprovechó los micrófonos de Movistar Plus para reconocer que sus palabras habían sido un error.
“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto por las formas como por el momento. Entiendo el enojo de la gente. Yo también, como hincha, me hubiera enojado”, reconoció el argentino.
La polémica comenzó el 22 de junio, después de la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en la Copa del Mundo. Álvarez habló de su futuro y dejó una frase que sacudió al Atlético: consideraba que una transferencia era lo mejor para todos y quería cumplir su sueño.
Aunque en aquella declaración no mencionó directamente al Barcelona, el interés del conjunto catalán por ficharlo alimentó las especulaciones. El mensaje se interpretó como una señal de que el delantero deseaba abandonar el proyecto de Diego Simeone para vestir la camiseta blaugrana.
El problema fue el momento y la manera de hacerlo público. El Atlético consideraba a Álvarez una pieza fundamental de su proyecto deportivo y no tenía intención de facilitar su salida. La respuesta del club fue tajante: el argentino tenía contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
El Barcelona no consiguió concretar el fichaje y Álvarez tuvo que regresar a Madrid con un ambiente complicado a su alrededor. Los abucheos en el Metropolitano fueron parte de una temporada en la que cada aparición del delantero parecía poner a prueba la paciencia de los aficionados.
UN GOL PARA EMPEZAR A BORRAR EL ERROR
Durante meses, el argentino tuvo que convivir con las consecuencias de aquella declaración. Su calidad futbolística nunca estuvo en discusión, pero recuperar la confianza de una afición que se sintió relegada por su deseo de marcharse era una tarea mucho más complicada.
El triunfo ante el Deportivo representó un punto de inflexión. Álvarez apareció en el momento decisivo y anotó el único gol del encuentro, su segundo partido consecutivo marcando, después de haber anotado también ante el Stuttgart en la Liga de Campeones.
La anotación cambió el ambiente en las tribunas. Algunos seguidores pasaron de los silbidos a los aplausos y le dieron una ovación que contrastó con la hostilidad que había enfrentado durante las semanas anteriores. No significa que la reconciliación esté consumada, pero sí que el delantero encontró una oportunidad para comenzar de nuevo.
Álvarez también agradeció el respaldo de sus compañeros y aseguró que se siente mejor físicamente y con el balón. Ahora, dijo, debe concentrarse en trabajar, mejorar su rendimiento y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.
SIMEONE VALORA QUE HAYA PEDIDO PERDÓN
Diego Simeone respaldó públicamente a su delantero después del partido. El entrenador argentino destacó la importancia de reconocer los errores y valoró que su compatriota decidiera dirigirse directamente a los aficionados.
“Valoro mucho de las personas cuando piden perdón, porque pedir perdón no es fácil. Cuando uno lo pide desde el sentimiento, lo emocional y lo que siente, le doy mucho valor”, expresó el técnico rojiblanco.
El respaldo de Simeone es importante para Álvarez, quien sigue siendo una pieza relevante en el ataque del Atlético. El entrenador ha insistido en la necesidad de construir un equipo alrededor de sus cualidades y espera que el delantero recupere su mejor versión para competir por los objetivos de la temporada.
Las consecuencias del fallido intento de fichaje por el Barcelona no se limitaron a su relación con la afición. Según reportes publicados en España y Argentina, Álvarez decidió terminar su relación profesional con Fernando Hidalgo, su representante histórico, después de las diferencias surgidas durante las negociaciones y la gestión de su futuro.
La ruptura con su agente añadió otro capítulo a una operación que terminó sin el resultado esperado. El delantero se quedó en el Atlético, el Barcelona no consiguió incorporarlo y la polémica afectó tanto su imagen pública como su relación con una parte de la afición rojiblanca.
Mientras tanto, la postura del club madrileño se mantuvo firme: Álvarez no estaba en venta y su salida solo podía contemplarse bajo las condiciones establecidas por la institución. El contrato hasta 2030 y la cláusula de 500 millones de euros reforzaron esa posición.
AHORA LE TOCA RECONQUISTAR A LA AFICIÓN
El gol ante el Deportivo y las disculpas públicas abrieron una puerta que parecía cerrada. Sin embargo, el perdón no se consigue con una sola declaración ni con una anotación: el argentino tendrá que demostrar partido a partido que su compromiso con el Atlético está por encima de cualquier rumor de mercado.
El propio jugador lo sabe. Agradeció la generosidad que los aficionados le han mostrado recientemente y aseguró que espera recuperar su confianza mediante el trabajo y la humildad.
Por ahora, la historia con el Barcelona quedó en un intento fallido y en una lección que Álvarez difícilmente olvidará. Quiso dejar abierta la puerta al sueño blaugrana y terminó poniendo en riesgo el cariño de la afición que lo respaldaba en Madrid.
Su gol puede ser el comienzo de la reconciliación, pero la verdadera respuesta llegará en la cancha. En el Atlético todavía esperan que la calidad de la “Araña” vuelva a hablar más fuerte que sus declaraciones durante el Mundial.