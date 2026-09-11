La MLS es muy superior a la Liga MX en la exportación de jóvenes a Europa

El contraste con México es considerable. Durante el mismo periodo, solamente dos futbolistas mexicanos salieron directamente de la Liga MX hacia Europa con 20 años o menos: Stephano Carrillo y Santiago Muñoz .

La tendencia refleja un cambio importante en el desarrollo y la proyección internacional de los jóvenes estadounidenses. Nombres como Ricardo Pepi, Caleb Wiley, Gabriel Slonina y Zavier Gozo forman parte de una generación que ha encontrado en la MLS una vía cada vez más frecuente para dar el salto a Europa.

La MLS está tomando ventaja sobre la Liga MX como plataforma para llevar jóvenes futbolistas al futbol europeo . De acuerdo con el recuento de AS, en los últimos cinco años alrededor de 21 jugadores han salido de la liga estadounidense rumbo al Viejo Continente , y 13 de ellos lo hicieron con 20 años o menos .

Carrillo dio el salto al futbol neerlandés siendo todavía adolescente. El delantero, formado en Santos Laguna, llegó al Feyenoord con 18 años y 10 meses, en una operación reportada en 2.5 millones de euros. Posteriormente fue cedido al FC Dordrecht para continuar con su proceso de formación.

Por su parte, Santiago Muñoz llegó al Newcastle United con 19 años, procedente de Santos Laguna, aunque inicialmente lo hizo mediante un préstamo de 18 meses con opción de compra. El club inglés destacó que el delantero había debutado en la Liga MX apenas un año antes de su llegada a Inglaterra.

El caso de Obed Vargas también debe incluirse en la conversación, aunque con una precisión importante: el mediocampista mexicano no salió de la Liga MX, sino de la MLS. Vargas se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders, debutó en la liga estadounidense antes de cumplir 16 años y posteriormente fue transferido al Atlético de Madrid en 2026.

Por ello, si se amplía el conteo a futbolistas mexicanos que llegaron a Europa con 20 años o menos, Vargas aparece como un tercer caso, pero la MLS fue la plataforma que lo llevó al futbol europeo y no la Liga MX.

PEPI, EL MEJOR EJEMPLO

Uno de los casos más representativos del modelo estadounidense es el de Ricardo Pepi. El delantero mexicoamericano dejó el FC Dallas rumbo al FC Augsburg de Alemania con apenas 18 años, después de haber destacado en la MLS.

La operación rondó los 18 millones de dólares más bonos, de acuerdo con Transfermarkt, convirtiéndose en uno de los traspasos más importantes realizados por la MLS en aquel momento. El propio Augsburg confirmó que Pepi llegó al club alemán con 18 años.

Pepi posteriormente pasó por el Groningen y terminó consolidándose en el PSV Eindhoven, donde continúa actualmente. El club neerlandés lo renovó hasta 2030 y sus números recientes muestran que se ha convertido en una pieza importante del ataque.

El problema para el futbol mexicano no solamente está en la cantidad de jugadores que llegan a Europa, sino también en la edad a la que lo hacen.

Uno de los últimos casos de un seleccionado mexicano que dio el salto al Viejo Continente antes de cumplir 20 años fue Diego Laínez, quien salió del América rumbo al Real Betis en 2019. Sin embargo, su aventura europea terminó con un regreso a la Liga MX y actualmente milita con Tigres.

En contraste, Estados Unidos ha conseguido colocar una generación completa de futbolistas jóvenes en clubes europeos. Entre los mundialistas estadounidenses que desarrollaron buena parte de su carrera en Europa aparecen Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Weston McKennie, Chris Richards, Tyler Adams, Brenden Aaronson, Gio Reyna, Alex Freeman y Joe Scally.

Esto evidencia que la MLS no solamente está exportando más futbolistas jóvenes, sino que está creando un camino cada vez más habitual entre sus academias, la liga local y los grandes clubes europeos.

GILBERTO MORA, LA POSIBLE EXCEPCIÓN MEXICANA

En medio de este panorama aparece Gilberto Mora, quien podría convertirse en uno de los casos que rompan la tendencia.

El futbolista de Xolos todavía es menor de edad y cumplirá 18 años en octubre, por lo que se perfila como uno de los jóvenes mexicanos con mayores posibilidades de dar próximamente el salto al futbol europeo.

Su posible salida podría representar mucho más que un fichaje individual: sería una oportunidad para que la Liga MX vuelva a demostrar que también puede formar y exportar talento antes de que los jugadores lleguen a una edad avanzada.

Por ahora, las cifras muestran una realidad incómoda para el futbol mexicano: mientras la MLS ha convertido la exportación de jóvenes en una tendencia, la Liga MX apenas registra dos casos directos en los últimos cinco años entre futbolistas mexicanos de 20 años o menos.