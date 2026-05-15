La propuesta en el estadio de Saraperos que reforzó una historia entre Saltillo e Italia

La propuesta en el estadio de Saraperos que reforzó una historia entre Saltillo e Italia

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Adriana Armendáriz
por Adriana Armendáriz

La joven iba a mudarse definitivamente a Italia, pero ocho horas de distancia y el amor cambiaron sus planes

Deportes
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Una historia de amor que comenzó en una cafetería del Centro Histórico, se convirtió en una propuesta de matrimonio en el Estadio Francisco I. Madero. El pasado jueves 14 de mayo, la “Kiss Cam” del juego entre Saraperos de Saltillo y Charros de Jalisco, captó el momento.

Lo de Vera Curro y Alberto Lozano se remonta a 2023 dentro de la cafetería Kahala, ubicada sobre las calles Hidalgo y Juárez. Primero fueron amigos, después llegaron las conversaciones más largas, las salidas y una conexión que, sin darse cuenta, empezó a cambiarles la vida.

“Por fin me invitó a salir”, recuerda Vera entre risas. El noviazgo inició de manera oficial el 27 de agosto de 2024. Sin embargo, pocos meses después, la relación enfrentó una prueba que parecía definitiva, Vera debía irse a vivir a Italia. Su padre es italiano y desde tiempo atrás existía la idea de establecerse allá.

  • $!Una amistad en Kahala, un noviazgo a distancia y una propuesta inolvidable en casa de Saraperos.
    Una amistad en Kahala, un noviazgo a distancia y una propuesta inolvidable en casa de Saraperos. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ
  • $!La pareja está evaluando la fecha para el día de su casamiento.
    La pareja está evaluando la fecha para el día de su casamiento. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

En enero de este año tomó el vuelo y la despedida ocurrió entre lágrimas.

Mientras ella intentaba adaptarse a una nueva vida al otro lado del mundo, Alberto permanecía en la capital coahuilense pensando en una posibilidad: volver a verla. “Cuando ella se fue lo único en lo que yo pensaba era trabajar, trabajar, trabajar y conseguir mucho sustento para poder traerla o irme yo con ella”, recuerda.

$!Desde Saltillo hasta Italia, esta historia demuestra que el amor siempre encuentra la manera.
Desde Saltillo hasta Italia, esta historia demuestra que el amor siempre encuentra la manera. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

La distancia no fue sencilla. Ocho horas separaban sus horarios, sus rutinas y hasta sus momentos de descanso. “Cuando yo iba levantándome, él estaba durmiendo. Cuando él se iba a dormir, yo apenas me iba a levantar”, comparte Vera.

Aun así, encontraron la manera de mantenerse juntos. Todos los días apartaban una hora exclusiva para ellos. “Yo le decía a mi papá: ‘Esta es mi horita con mi novio. No me molestes’”, relata. “Ya me iba a mi cuarto y estábamos platicando y platicando... pero era muy difícil”.

Fue precisamente durante esa distancia cuando ambos reforzaron la idea de que querían comprometerse. “Cuando se fue”, responde Alberto al recordar el momento en que supo que quería casarse con ella. Desde enero ya tenía el anillo guardado.

  • $!La mezcla entre el beisbol, el amor y la nostalgia, se dio en Saltillo.
    La mezcla entre el beisbol, el amor y la nostalgia, se dio en Saltillo. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ
  • $!El estadio donde Vera recuerda a su mamá, hoy también guarda el recuerdo de su compromiso.
    El estadio donde Vera recuerda a su mamá, hoy también guarda el recuerdo de su compromiso. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

La historia entre ambos también estuvo marcada por momentos personales complicados. Alberto recuerda haber acompañado a Vera durante etapas difíciles de su vida, incluso problemas de salud. “Yo estuve ahí... era decirle: ‘Levántate, tú puedes’”. Ella asegura que el apoyo mutuo terminó convirtiéndose en la base de su relación. “Tenemos un humor muy similar y los dos supimos apoyarnos”, explica Vera.

Finalmente la propuesta ocurrió cuando Vera pudo regresar en marzo de este año, y en uno de los sitios más importantes emocionalmente para ella: el estadio de Saraperos.

Desde niña acudía a los juegos acompañada de su madre, quien ya falleció. “Es uno de los lugares de Saltillo donde siento la presencia de mi mamá”, le confesó alguna vez a Alberto.

Días antes de la propuesta habían asistido juntos a un juego. Luego regresaron por una firma de autógrafos.

  • $!Ocho horas de diferencia, un océano de distancia y el mismo amor todos los días.
    Ocho horas de diferencia, un océano de distancia y el mismo amor todos los días. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ
  • $!La “Kiss Cam” captó mucho más que un beso... captó un “sí” que cruzó fronteras
    La “Kiss Cam” captó mucho más que un beso... captó un “sí” que cruzó fronteras FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Pero ese día, ella lo notó extraño. “Empezó a ponerse súper distante”, recuerda. “Se fue al baño como media hora y volvió diciendo que le dolía mucho el estómago. Yo le creí”.

Alberto insistió en quedarse hasta el final y entonces llegó el momento. Revelar que no se sentía mal y que ese tiempo estuvo coordinando todo.

Vino la sorpresa, el anillo, las emociones y una respuesta inmediata: “SÍ”.

Ahora ambos planean la boda. Incluso ya contemplan viajar a Italia para presentarse formalmente con el padre de Vera.

Porque a veces las historias más importantes se rodean de momentos cotidianos, se transforman en pruebas, sobreviven un océano de distancia, y crecen en un lugar lleno de historia y nostalgia. Esta historia, como hasta ahora... continuará.

$!De una cafetería del Centro Histórico al diamante del Madero: así comenzó la historia de Vera y Alberto
De una cafetería del Centro Histórico al diamante del Madero: así comenzó la historia de Vera y Alberto FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ
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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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