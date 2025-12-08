Las Danesas del Ateneo Fuente ganan el campeonato nacional ONP 2025

/ 8 diciembre 2025
    Las Danesas del Ateneo Fuente ganan el campeonato nacional ONP 2025
    Ejecución coordinada y trabajo en equipo marcaron la rutina campeona del Ateneo Fuente. FOTO: CORTESÍA

Se proclamaron campeonas nacionales en la Olimpiada Nacional de Porristas 2025, categoría colegial, tras una rutina que les permitió superar a equipos de todo el país y cerrar el certamen en el primer lugar

El equipo Cheer Daneses del Ateneo Fuente se proclamó campeón nacional en la Olimpiada Nacional de Porristas (ONP) 2025, dentro de la categoría colegial, tras una actuación que les permitió cerrar la competencia en lo más alto del podio frente a representativos de distintos estados del país.

La ONP es uno de los eventos más relevantes del calendario nacional de porristas, ya que reúne a equipos de escuelas e instituciones que compiten bajo criterios técnicos rigurosos en ejecución, coordinación, dificultad y seguridad. En este contexto, el resultado obtenido por las Danesas confirma el nivel que han construido a lo largo del ciclo deportivo y las coloca como el mejor equipo colegial del país en esta disciplina.

Durante la jornada final, Cheer Daneses presentó una rutina sólida, con transiciones limpias, elevaciones bien controladas y un trabajo colectivo que se mantuvo estable de inicio a fin. El desempeño fue consecuencia directa de meses de preparación, sesiones de entrenamiento constantes y ajustes técnicos que se reflejaron en el tapete de competencia.

El campeonato también es resultado de un proceso marcado por la constancia. Cada entrenamiento, ensayo y corrección fue parte del camino que permitió al equipo responder en un escenario nacional de alta exigencia. En una disciplina donde el margen de error es mínimo, la precisión y la confianza entre las integrantes se convirtió en uno de los factores determinantes para alcanzar el primer lugar.

Con este título, Cheer Daneses no solo suma un logro deportivo para el Ateneo Fuente, sino que fortalece la presencia de la institución en competencias nacionales multidisciplinarias. El resultado refuerza la importancia del trabajo en equipo y de la formación integral dentro del entorno colegial.

El campeonato nacional ONP 2025 se suma a la historia deportiva del Ateneo y representa un punto de referencia para futuras generaciones de porristas que buscarán mantener el nivel competitivo alcanzado. Para la comunidad ateneísta, el triunfo de las Danesas se convierte en un motivo de orgullo y en un ejemplo del alcance que puede lograrse con preparación y compromiso colectivo.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

