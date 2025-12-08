Las Danesas del Ateneo Fuente ganan el campeonato nacional ONP 2025

El equipo Cheer Daneses del Ateneo Fuente se proclamó campeón nacional en la Olimpiada Nacional de Porristas (ONP) 2025, dentro de la categoría colegial, tras una actuación que les permitió cerrar la competencia en lo más alto del podio frente a representativos de distintos estados del país.

La ONP es uno de los eventos más relevantes del calendario nacional de porristas, ya que reúne a equipos de escuelas e instituciones que compiten bajo criterios técnicos rigurosos en ejecución, coordinación, dificultad y seguridad. En este contexto, el resultado obtenido por las Danesas confirma el nivel que han construido a lo largo del ciclo deportivo y las coloca como el mejor equipo colegial del país en esta disciplina.

Durante la jornada final, Cheer Daneses presentó una rutina sólida, con transiciones limpias, elevaciones bien controladas y un trabajo colectivo que se mantuvo estable de inicio a fin. El desempeño fue consecuencia directa de meses de preparación, sesiones de entrenamiento constantes y ajustes técnicos que se reflejaron en el tapete de competencia.