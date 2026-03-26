Le cae la artillería neoyorkina al mejor pitcher de las Grandes Ligas en el Opening Day

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 26 marzo 2026
    Le cae la artillería neoyorkina al mejor pitcher de las Grandes Ligas en el Opening Day
    Paul Skenes fue castigado con cinco carreras y ni siquiera superó el primer inning cuando tuvo que ser relevado. El partido terminó 11-7. FOTO: AP

Ni una entrada aguantó Paul Skenes, actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, en la escandalosa derrota de los Piratas de Pittsburgh ante los Mets

Los Mets de Nueva York arrancaron con el pie derecho su temporada en casa tras imponerse 11-7 a los Piratas de Pittsburgh este jueves en el Citi Field, en un partido que quedó marcado por la peor apertura en Grandes Ligas del estelar Paul Skenes, quien fue castigado desde el primer inning.

El batazo clave llegó temprano, cuando Brett Baty conectó un triple con las bases llenas, provocando un daño inmediato que encaminó a los Mets hacia una victoria contundente. La ofensiva neoyorquina no tuvo piedad y aprovechó los errores defensivos de Pittsburgh para construir una ventaja prácticamente definitiva desde el arranque.

Skenes permitió 5 carreras limpias, 4 hits y 2 bases por bolas, ponchando a 1 bateador y realizando 37 lanzamientos antes de ser retirado en la primera entrada. En resumen, lanzó 0.2 entradas (dos tercios de entrada).

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/lfa-2026-dinos-de-saltillo-llegan-a-espn-y-disney-tras-historico-acuerdo-de-transmision-IP19700091

La noche fue especial para Carson Benge, quien conectó el primer jonrón de su carrera, además de hacerlo en un momento espectacular: enlazó cuadrangulares consecutivos junto al venezolano Francisco Álvarez, desatando la locura en el estadio. En el montículo, Freddy Peralta (1-0) respondió en su debut con los Mets y se llevó su primera victoria con el equipo.

Del lado de los Piratas, Brandon Lowe fue el más peligroso al conectar dos jonrones, mientras que el recién llegado Ryan O’Hearn también se voló la barda. Sin embargo, el pitcheo y la defensa de Pittsburgh tuvieron una presentación para el olvido, arruinando cualquier intento de remontada.

El desplome de Pittsburgh comenzó con el dominicano Oneil Cruz, quien cometió pifias en jugadas consecutivas en la primera entrada, situación que abrió la puerta para que los Mets fabricaran cinco carreras ante un Skenes irreconocible. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional fue retirado tras conseguir apenas dos outs en 37 lanzamientos, firmando la salida más corta de sus 56 aperturas en MLB, y cargó con la derrota al quedar con marca de 0-1.

En cuanto a las actuaciones individuales, por los Piratas destacaron Oneil Cruz (5-1, una anotada) y Marcell Ozuna (4-0). Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor se fue de 2-0, pero anotó tres carreras. Además, los dominicanos Juan Soto (4-2, una anotada y una empujada) y Jorge Polanco (3-1, una anotada y una remolcada) aportaron en el ataque, mientras que el cubano Luis Robert Jr. (4-2, una anotada y dos impulsadas) y el venezolano Francisco Álvarez (4-2, dos anotadas y una remolcada) completaron una ofensiva explosiva.

¿QUIÉN ES PAUL SKENES?

Paul Skenes es considerado uno de los lanzadores jóvenes más impactantes de los últimos años. Su nombre comenzó a tomar fuerza a nivel nacional cuando brilló en el béisbol colegial, primero con Air Force y posteriormente con LSU, donde se convirtió en una auténtica sensación gracias a su poderosa recta y dominio total desde el montículo.

En 2023, Skenes alcanzó el estrellato al liderar a Louisiana State University al campeonato de la College World Series, torneo en el que fue pieza clave y dejó números que lo colocaron como el pitcher más codiciado del draft. Su combinación de velocidad, control y mentalidad competitiva lo convirtió en un prospecto generacional.

Ese mismo año fue elegido como la primera selección global del Draft de MLB 2023 por los Piratas de Pittsburgh, confirmando el enorme valor que la organización veía en él como el futuro as del equipo. Desde su llegada al profesionalismo, su ascenso fue meteórico, avanzando rápidamente en ligas menores.

Finalmente, su debut en las Grandes Ligas no tardó en llegar y rápidamente se consolidó como una de las figuras emergentes más dominantes del circuito. Skenes fue nombrado ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional de forma unánime en 2025, tras una segunda temporada histórica con los Piratas de Pittsburgh. A sus 23 años, se convirtió en uno de los lanzadores más jóvenes en ganar el galardón con una efectividad de 1.97 y 206 ponches en 187.2 entradas, consolidándose como una de las mayores estrellas emergentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


Estados Unidos
Nueva York
Pittsburgh

Organizaciones


MLB
New York Mets
Pittsburgh Pirates

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Sostuvo que, en el caso del Plan B, sus aliados no respaldaron la votación y afirmó que el impacto político no se resolverá en el terreno de los acuerdos partidista.

Tras freno del PT, Sheinbaum llama a no romper alianza y arremete contra ‘el PRIAN’
El organismo insiste en que el camino no debe ser el cierre apresurado, sino una investigación profunda.

CNDH alerta presiones para cerrar caso Colosio y exige verdad a 32 años
Osmar ‘N’ es acusado por feminicidio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aplazan audiencia de Osmar ‘N’, presunto culpable de la balacera escolar, para el 30 de marzo
A dos días de que se lleve a cabo el juego amistoso entre México y Portugal, continúan los últimos preparativos afuera del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal
El presidente Donald Trump escucha al secretario de Defensa, Pete Hegseth en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Alista el Pentágono distintas opciones militares para asestar el ‘golpe final’ en la guerra contra Irán
La historia de Noelia Castillo no solo es personal, sino también profundamente simbólica.

Noelia Castillo: la joven que accedió a eutanasia por depresión
El cambio tecnológico debido a la implementación de la IA en los procesos productivos ha generado el desplazamiento o la baja de miles de empleados en EU.

Citan CEOs de Coca-Cola y Walmart a la IA como factor en su decisión de renunciar en EU
El legislador estatal progresista de Texas y candidato al Senado, James Talarico, quien también es seminarista presbiteriano, ha puesto su fe y compasión cristiana en el centro de su campaña.

Un pastor pidió que un demócrata fuera ‘crucificado con Cristo’. ¿Fue una amenaza?