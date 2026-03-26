Le cae la artillería neoyorkina al mejor pitcher de las Grandes Ligas en el Opening Day

Los Mets de Nueva York arrancaron con el pie derecho su temporada en casa tras imponerse 11-7 a los Piratas de Pittsburgh este jueves en el Citi Field, en un partido que quedó marcado por la peor apertura en Grandes Ligas del estelar Paul Skenes, quien fue castigado desde el primer inning. El batazo clave llegó temprano, cuando Brett Baty conectó un triple con las bases llenas, provocando un daño inmediato que encaminó a los Mets hacia una victoria contundente. La ofensiva neoyorquina no tuvo piedad y aprovechó los errores defensivos de Pittsburgh para construir una ventaja prácticamente definitiva desde el arranque. Skenes permitió 5 carreras limpias, 4 hits y 2 bases por bolas, ponchando a 1 bateador y realizando 37 lanzamientos antes de ser retirado en la primera entrada. En resumen, lanzó 0.2 entradas (dos tercios de entrada).

La noche fue especial para Carson Benge, quien conectó el primer jonrón de su carrera, además de hacerlo en un momento espectacular: enlazó cuadrangulares consecutivos junto al venezolano Francisco Álvarez, desatando la locura en el estadio. En el montículo, Freddy Peralta (1-0) respondió en su debut con los Mets y se llevó su primera victoria con el equipo. Del lado de los Piratas, Brandon Lowe fue el más peligroso al conectar dos jonrones, mientras que el recién llegado Ryan O’Hearn también se voló la barda. Sin embargo, el pitcheo y la defensa de Pittsburgh tuvieron una presentación para el olvido, arruinando cualquier intento de remontada. El desplome de Pittsburgh comenzó con el dominicano Oneil Cruz, quien cometió pifias en jugadas consecutivas en la primera entrada, situación que abrió la puerta para que los Mets fabricaran cinco carreras ante un Skenes irreconocible. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional fue retirado tras conseguir apenas dos outs en 37 lanzamientos, firmando la salida más corta de sus 56 aperturas en MLB, y cargó con la derrota al quedar con marca de 0-1. En cuanto a las actuaciones individuales, por los Piratas destacaron Oneil Cruz (5-1, una anotada) y Marcell Ozuna (4-0). Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor se fue de 2-0, pero anotó tres carreras. Además, los dominicanos Juan Soto (4-2, una anotada y una empujada) y Jorge Polanco (3-1, una anotada y una remolcada) aportaron en el ataque, mientras que el cubano Luis Robert Jr. (4-2, una anotada y dos impulsadas) y el venezolano Francisco Álvarez (4-2, dos anotadas y una remolcada) completaron una ofensiva explosiva.

¿QUIÉN ES PAUL SKENES? Paul Skenes es considerado uno de los lanzadores jóvenes más impactantes de los últimos años. Su nombre comenzó a tomar fuerza a nivel nacional cuando brilló en el béisbol colegial, primero con Air Force y posteriormente con LSU, donde se convirtió en una auténtica sensación gracias a su poderosa recta y dominio total desde el montículo. En 2023, Skenes alcanzó el estrellato al liderar a Louisiana State University al campeonato de la College World Series, torneo en el que fue pieza clave y dejó números que lo colocaron como el pitcher más codiciado del draft. Su combinación de velocidad, control y mentalidad competitiva lo convirtió en un prospecto generacional. Ese mismo año fue elegido como la primera selección global del Draft de MLB 2023 por los Piratas de Pittsburgh, confirmando el enorme valor que la organización veía en él como el futuro as del equipo. Desde su llegada al profesionalismo, su ascenso fue meteórico, avanzando rápidamente en ligas menores. Finalmente, su debut en las Grandes Ligas no tardó en llegar y rápidamente se consolidó como una de las figuras emergentes más dominantes del circuito. Skenes fue nombrado ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional de forma unánime en 2025, tras una segunda temporada histórica con los Piratas de Pittsburgh. A sus 23 años, se convirtió en uno de los lanzadores más jóvenes en ganar el galardón con una efectividad de 1.97 y 206 ponches en 187.2 entradas, consolidándose como una de las mayores estrellas emergentes.

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