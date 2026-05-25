Legendario: el bullpen de los Dodgers hace historia con impresionante racha de entradas inmaculadas

La racha comenzó casi de forma silenciosa, pero con el paso de los juegos comenzó a captar la atención de aficionados, analistas y toda la MLB. Cada vez que el manager Dave Roberts hacía la llamada al bullpen, la sensación era la misma: el relevo de los Dodgers saldría a imponer condiciones.

El bullpen de Los Angeles Dodgers atraviesa uno de los momentos más impresionantes que se recuerden en las Grandes Ligas. El conjunto angelino logró encadenar 38 innings consecutivos sin permitir carrera , igualando un récord histórico dentro de la organización y consolidándose como una auténtica pesadilla para los bateadores rivales.

Lo más sorprendente de esta histórica seguidilla es que no dependió únicamente de uno o dos brazos dominantes. Doce lanzadores distintos participaron en la racha, demostrando la profundidad y calidad que tiene actualmente el cuerpo de relevistas de Los Ángeles.

Entre los más destacados aparecieron Edgardo Henríquez y Tanner Scott, quienes encabezaron el esfuerzo colectivo con 5.1 entradas lanzadas cada uno sin recibir anotación. Sin embargo, todos los integrantes del bullpen aportaron piezas fundamentales para mantener intacto el cero.

Los relevistas angelinos respondieron incluso en los momentos de máxima tensión. Con corredores en circulación y escenarios de alta presión, siempre apareció el ponche oportuno, una doble matanza o una gran jugada defensiva para mantener viva la histórica marca. El Dodger Stadium vibró con cada out, consciente de que estaba presenciando una actuación pocas veces vista.

La impresionante efectividad del bullpen también ha cambiado la forma en la que los rivales enfrentan a los Dodgers. Los equipos saben que si no logran hacer daño temprano ante los abridores, el relevo prácticamente les baja la cortina en los innings finales.

Además, esta racha ha permitido que varios lanzadores afiancen su lugar dentro del roster. Relevistas como Alex Vesia y Will Klein aprovecharon la oportunidad para demostrar que pueden convertirse en piezas importantes rumbo a la recta decisiva de la campaña.