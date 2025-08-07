Léo Bisiaux sorprende en la Vuelta a Burgos 2025; Isaac del Toro roza el podio

La tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025 quedó definida por un ataque inesperado del ciclista francés Léo Bisiaux, quien se impuso en Valpuesta tras una jornada marcada por múltiples intentos de fuga y un final táctico que no tuvo sprint.

Desde el arranque, un grupo de seis corredores logró establecer una diferencia de más de cuatro minutos, pero el control del pelotón por parte del UAE Team Emirates fue reduciendo el margen durante el ascenso al Puerto de Oceka. A falta de 30 kilómetros, comenzó la selección natural entre los favoritos.

El Puerto de Orduña jugó un papel clave. A 26 kilómetros de la meta, Giulio Ciccone lanzó un ataque que fue seguido de cerca por Léo Bisiaux. A ellos se unieron Lorenzo Fortunato y Antonio Pellizzari, mientras que el mexicano Isaac del Toro, quien había cedido terreno en la subida, logró reconectar durante el descenso a 21 kilómetros del final.

