Léo Bisiaux sorprende en la Vuelta a Burgos 2025; Isaac del Toro roza el podio
El mexicano finalizó cuarto, mostrando un sólido desempeño que lo mantiene en la pelea por la clasificación general, donde ahora es tercero
La tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025 quedó definida por un ataque inesperado del ciclista francés Léo Bisiaux, quien se impuso en Valpuesta tras una jornada marcada por múltiples intentos de fuga y un final táctico que no tuvo sprint.
Desde el arranque, un grupo de seis corredores logró establecer una diferencia de más de cuatro minutos, pero el control del pelotón por parte del UAE Team Emirates fue reduciendo el margen durante el ascenso al Puerto de Oceka. A falta de 30 kilómetros, comenzó la selección natural entre los favoritos.
El Puerto de Orduña jugó un papel clave. A 26 kilómetros de la meta, Giulio Ciccone lanzó un ataque que fue seguido de cerca por Léo Bisiaux. A ellos se unieron Lorenzo Fortunato y Antonio Pellizzari, mientras que el mexicano Isaac del Toro, quien había cedido terreno en la subida, logró reconectar durante el descenso a 21 kilómetros del final.
El grupo de cinco corredores —Ciccone, Bisiaux, Fortunato, Pellizzari y Del Toro— mantuvo una ventaja cercana a los 30 segundos sobre el grupo perseguidor, donde hombres como Egan Bernal y Giovanni Aleotti intentaban acortar distancias sin éxito.
Cuando todo apuntaba a una definición en sprint, llegó el movimiento decisivo. A 600 metros del final, Bisiaux atacó con potencia, tomando por sorpresa al grupo. Ninguno de sus compañeros de escapada pudo seguirle el ritmo. El francés cruzó la meta en solitario, logrando una victoria importante en su carrera.
Giulio Ciccone y Antonio Pellizzari completaron el podio de la jornada. Por su parte, Isaac del Toro cerró en cuarta posición, resultado que, si bien lo deja fuera del podio del día, lo coloca en el tercer lugar de la clasificación general, a 26 segundos del nuevo líder.
El anterior líder, Roger Adrià, perdió contacto en los tramos finales y cede el liderato provisional, lo que deja abierta la competencia con dos etapas por disputarse. La victoria de Bisiaux reconfigura el panorama de la carrera y añade presión a los favoritos.