Léo Bisiaux sorprende en la Vuelta a Burgos 2025; Isaac del Toro roza el podio

Deportes
/ 7 agosto 2025
    Léo Bisiaux sorprende en la Vuelta a Burgos 2025; Isaac del Toro roza el podio
    Isaac del Toro mostró combatividad en el ascenso y recuperación en el descenso. FOTO: EFE

El mexicano finalizó cuarto, mostrando un sólido desempeño que lo mantiene en la pelea por la clasificación general, donde ahora es tercero

La tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025 quedó definida por un ataque inesperado del ciclista francés Léo Bisiaux, quien se impuso en Valpuesta tras una jornada marcada por múltiples intentos de fuga y un final táctico que no tuvo sprint.

Desde el arranque, un grupo de seis corredores logró establecer una diferencia de más de cuatro minutos, pero el control del pelotón por parte del UAE Team Emirates fue reduciendo el margen durante el ascenso al Puerto de Oceka. A falta de 30 kilómetros, comenzó la selección natural entre los favoritos.

El Puerto de Orduña jugó un papel clave. A 26 kilómetros de la meta, Giulio Ciccone lanzó un ataque que fue seguido de cerca por Léo Bisiaux. A ellos se unieron Lorenzo Fortunato y Antonio Pellizzari, mientras que el mexicano Isaac del Toro, quien había cedido terreno en la subida, logró reconectar durante el descenso a 21 kilómetros del final.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos no encuentra respuesta ofensiva y cae 6-0 ante Algodoneros en Torreón

El grupo de cinco corredores —Ciccone, Bisiaux, Fortunato, Pellizzari y Del Toro— mantuvo una ventaja cercana a los 30 segundos sobre el grupo perseguidor, donde hombres como Egan Bernal y Giovanni Aleotti intentaban acortar distancias sin éxito.

Cuando todo apuntaba a una definición en sprint, llegó el movimiento decisivo. A 600 metros del final, Bisiaux atacó con potencia, tomando por sorpresa al grupo. Ninguno de sus compañeros de escapada pudo seguirle el ritmo. El francés cruzó la meta en solitario, logrando una victoria importante en su carrera.

Giulio Ciccone y Antonio Pellizzari completaron el podio de la jornada. Por su parte, Isaac del Toro cerró en cuarta posición, resultado que, si bien lo deja fuera del podio del día, lo coloca en el tercer lugar de la clasificación general, a 26 segundos del nuevo líder.

El anterior líder, Roger Adrià, perdió contacto en los tramos finales y cede el liderato provisional, lo que deja abierta la competencia con dos etapas por disputarse. La victoria de Bisiaux reconfigura el panorama de la carrera y añade presión a los favoritos.

Temas


Ciclismo
resultados

Localizaciones


Burgos

Personajes


Isaac del Toro

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el nuevo perfil y agradeció la labor de Pablo Gómez | Foto: Especial

Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
Descarta presidenta que el problema sea por una afectación en las plantas de generación | Foto: Especial

Apagones en sureste son por alta demanda de energía: Sheinbaum
Especialista advierte que la gentrificación se caracteriza por la subordinación del Estado a las necesidades del mercado | Foto: Especial

Advierten expertos de la UNAM: creciente gentrificación es por codicia de inmobiliarias
La droga estaba contenida en 11 paquetes y arrojó un peso de unos 200 kilos, especificó la FGR.

Cae hombre con 200 kilos de enervante oculto entre pacas de paja, en Nuevo León
Con 32 ambientalistas fallecidos México se ubica en el segundo lugar en el mapa de Front Line Defenders de los cinco países iberoamericanos más peligrosos para ser defensor ambiental.

¿Cuáles son los cinco países más peligrosos para desempeñarse como defensor ambiental en Latinoamérica?
Estados Unidos incrementa a 50 millones la recompensa por Maduro

Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro

El pequeño Fernando, de apenas cinco años, fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México. Todo por una deuda de mil pesos.

Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex