Lewis Hamilton cumple 41 años: los atletas en la élite después de los 40

El deporte de alto rendimiento vive una transformación profunda. Durante décadas, cumplir 35 años era interpretado como el inicio del declive inevitable; hoy, cruzar la barrera de los 40 ya no representa el final. La ciencia deportiva, la preparación física, la nutrición, la recuperación y una gestión más inteligente de las carreras han permitido que figuras históricas no solo se mantengan activas, sino que sigan compitiendo en la élite o prolonguen su impacto desde nuevos roles. En este contexto, el cumpleaños 41 de Lewis Hamilton sirve como punto de partida para un especial que reúne a deportistas hombres y mujeres, a nivel mundial y nacional, que redefinieron la longevidad en el alto rendimiento. TE PUEDE INTERESAR: Sacude la NFL: Siete equipos buscan a John Harbaugh tras su salida de Ravens Lewis Hamilton, competir en Fórmula 1 más allá de los 40 (7 de enero de 1985 - 41 años) A los 41 años, Hamilton es uno de los grandes símbolos de la longevidad moderna. Siete veces campeón del mundo, ostenta los récords de más victorias, poles y podios en la historia de la Fórmula 1, además de ser el único piloto que superó la barrera de 100 triunfos y 200 podios. En una categoría donde el margen de error es mínimo y la exigencia física es extrema, el británico logró ganar carreras y subir al podio en distintas etapas de su vida, demostrando que la experiencia y la preparación pueden extender la competitividad incluso en los deportes más demandantes.

Cristiano Ronaldo, el físico que reescribió la vejez en el futbol (5 de febrero de 1985 - 40 años) El caso de Cristiano Ronaldo es uno de los más contundentes en la historia del deporte. A los 40 años, el delantero portugués continúa produciendo goles a nivel profesional y manteniendo presencia con su selección. Es el máximo goleador histórico del futbol profesional, líder goleador de selecciones nacionales, dueño del récord de anotaciones en la UEFA Champions League y ganador de cinco Balones de Oro. Su carrera se convirtió en un manual de disciplina física y mental que cambió la percepción del envejecimiento en el futbol de élite.

LeBron James, la excepción permanente en la NBA (30 de diciembre de 1984 - 41 años) En una liga marcada por el desgaste físico constante, LeBron James sigue siendo una anomalía competitiva. A los 40 años disputa su temporada número 22 en la NBA como jugador determinante. Cuatro veces campeón, cuatro veces MVP y máximo anotador histórico de la liga, LeBron no solo se mantuvo activo, sino que adaptó su juego para seguir liderando a su equipo. Su caso es uno de los ejemplos más claros de cómo planear una carrera para durar más de dos décadas sin perder impacto.

Fernando Alonso, experiencia que todavía compite (29 de julio de 1981 - 44 años) Con 44 años, Fernando Alonso es el piloto más veterano de la parrilla actual de Fórmula 1. Bicampeón del mundo y ganador de más de 30 Grandes Premios, el español sigue sumando puntos y compitiendo frente a rivales mucho más jóvenes. Su longevidad no se basa únicamente en la condición física, sino en la lectura de carrera, la gestión de neumáticos y la capacidad de liderar proyectos técnicos dentro de su escudería.

Marta, la longevidad como legado en el futbol femenil (19 de febrero de 1986 - 39 años) Antes de cumplir 40 años, Marta ya había asegurado un lugar irrepetible en la historia del deporte. Seis veces Jugadora Mundial de la FIFA, máxima goleadora histórica de Brasil —incluyendo hombres y mujeres— y máxima anotadora en la historia de las Copas del Mundo, la brasileña sostuvo su nivel competitivo hasta los 39 años. Además, conquistó títulos de liga en la NWSL y cerró su ciclo internacional con medallas olímpicas, demostrando que la élite también puede sostenerse en el futbol femenil durante casi dos décadas.

Guillermo Ochoa, vigencia bajo los tres postes (13 de julio de 1985 - 40 años) En el futbol mexicano, Guillermo Ochoa es uno de los ejemplos más claros de longevidad. A los 40 años, con 41 en el horizonte, el portero suma más de dos décadas como profesional y cinco Copas del Mundo disputadas, un récord nacional. Su posición, que exige reflejos, lectura de juego y fortaleza mental, le permitió extender su carrera y mantenerse competitivo tanto a nivel de clubes como de selección.

Andrés Guardado, la élite más allá del retiro (28 de septiembre de 1986 - 39 años) Aunque ya no compite en la cancha, Andrés Guardado cumple 40 años manteniéndose dentro del futbol de alto nivel desde el banquillo. Capitán histórico de la Selección Mexicana, con más de 180 partidos internacionales y cinco Mundiales disputados, Guardado representa otra forma de longevidad: la transición del campo al liderazgo técnico, prolongando su influencia dentro del deporte profesional.