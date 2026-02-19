Liga Mexicana de Beisbol implementaría el umpire robot para la Temporada 2026
COMPARTIR
Organizaciones
El sistema automatizado de bolas y strikes (ABS), utilizado en Grandes Ligas, podría debutar en la LMB con un formato que modernizaría el arbitraje en el beisbol mexicano
La Liga Mexicana de Béisbol está en vías de modernizar sus procesos de arbitraje con la posible adopción del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), popularmente conocido como umpire robot, que ya ha sido aprobado en la Major League Baseball (MLB) para la temporada 2026.
El presidente de la LMB, Horacio de la Vega, confirmó que la liga mexicana tiene la intención de poner en marcha el sistema ABS durante la próxima campaña, lo que pondría al circuito profesional mexicano a la par de lo que se implementará en las Grandes Ligas.
El sistema ABS consiste en una tecnología de seguimiento automatizado de lanzamientos que determina si un envío es bola o strike con mayor precisión que el ojo humano.
TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez firma el mejor tiempo histórico de Cadillac en los test de Bahréin 2026
En las Grandes Ligas será utilizado como parte de un formato de desafíos por equipo, donde lanzador, receptor o bateador pueden solicitar revisar una decisión de strike o bola tocándose el casco inmediatamente después de la jugada.
¿Cómo funcionaría en México?
Según lo declarado por De la Vega, la idea es que el funcionamiento en la LMB sea “idéntico” al de la MLB. Solo el pitcher, el catcher o el propio bateador podrán pedir el reto tras una decisión de bolas o strikes.
Ese procedimiento ya fue probado en México durante el torneo de prospectos Rising Stars, celebrado en el Estadio Beto Ávila de Cancún, donde se observó una reducción notable en el tiempo que toma cada revisión conforme avanzó el evento.
Además, la LMB cuenta con un convenio desde 2022 con la empresa Trackman, que provee radares especializados que permiten medir con precisión la ubicación de cada lanzamiento, elemento fundamental para el funcionamiento del sistema automatizado.
La implementación del umpire robot en México se da en un contexto donde la MLB también incorpora esta tecnología, al aprobar el ABS tras años de pruebas en ligas menores y en partidos de primavera, y tras recibir el visto bueno de su comité de competición para usarlo en las mayores a partir de 2026.
Este cambio tecnológico representa un avance en la precisión y consistencia de las decisiones arbitrales, aunque también plantea debates sobre la tradición del arbitraje humano en el béisbol, un tema que ha generado opiniones divididas entre jugadores, fanáticos y analistas en Estados Unidos y México.
La LMB estaría considerando implementar formalmente el sistema ABS desde el juego inaugural de la temporada 2026, programado para el 16 de abril, cuando los Diablos Rojos del México se enfrenten a los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.