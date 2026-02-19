Liga Mexicana de Beisbol implementaría el umpire robot para la Temporada 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 19 febrero 2026
    Liga Mexicana de Beisbol implementaría el umpire robot para la Temporada 2026
    La Liga Mexicana de Beisbol planea adoptar el sistema ABS para revisar decisiones de bolas y strikes a partir de la campaña 2026. FOTO: ESPECIAL

El sistema automatizado de bolas y strikes (ABS), utilizado en Grandes Ligas, podría debutar en la LMB con un formato que modernizaría el arbitraje en el beisbol mexicano

La Liga Mexicana de Béisbol está en vías de modernizar sus procesos de arbitraje con la posible adopción del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), popularmente conocido como umpire robot, que ya ha sido aprobado en la Major League Baseball (MLB) para la temporada 2026.

El presidente de la LMB, Horacio de la Vega, confirmó que la liga mexicana tiene la intención de poner en marcha el sistema ABS durante la próxima campaña, lo que pondría al circuito profesional mexicano a la par de lo que se implementará en las Grandes Ligas.

El sistema ABS consiste en una tecnología de seguimiento automatizado de lanzamientos que determina si un envío es bola o strike con mayor precisión que el ojo humano.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez firma el mejor tiempo histórico de Cadillac en los test de Bahréin 2026

En las Grandes Ligas será utilizado como parte de un formato de desafíos por equipo, donde lanzador, receptor o bateador pueden solicitar revisar una decisión de strike o bola tocándose el casco inmediatamente después de la jugada.

¿Cómo funcionaría en México?

Según lo declarado por De la Vega, la idea es que el funcionamiento en la LMB sea “idéntico” al de la MLB. Solo el pitcher, el catcher o el propio bateador podrán pedir el reto tras una decisión de bolas o strikes.

Ese procedimiento ya fue probado en México durante el torneo de prospectos Rising Stars, celebrado en el Estadio Beto Ávila de Cancún, donde se observó una reducción notable en el tiempo que toma cada revisión conforme avanzó el evento.

Además, la LMB cuenta con un convenio desde 2022 con la empresa Trackman, que provee radares especializados que permiten medir con precisión la ubicación de cada lanzamiento, elemento fundamental para el funcionamiento del sistema automatizado.

La implementación del umpire robot en México se da en un contexto donde la MLB también incorpora esta tecnología, al aprobar el ABS tras años de pruebas en ligas menores y en partidos de primavera, y tras recibir el visto bueno de su comité de competición para usarlo en las mayores a partir de 2026.

Este cambio tecnológico representa un avance en la precisión y consistencia de las decisiones arbitrales, aunque también plantea debates sobre la tradición del arbitraje humano en el béisbol, un tema que ha generado opiniones divididas entre jugadores, fanáticos y analistas en Estados Unidos y México.

La LMB estaría considerando implementar formalmente el sistema ABS desde el juego inaugural de la temporada 2026, programado para el 16 de abril, cuando los Diablos Rojos del México se enfrenten a los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Organizaciones


LMB

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía