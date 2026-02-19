Liga Mexicana de Beisbol implementaría el umpire robot para la Temporada 2026

La Liga Mexicana de Béisbol está en vías de modernizar sus procesos de arbitraje con la posible adopción del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), popularmente conocido como umpire robot, que ya ha sido aprobado en la Major League Baseball (MLB) para la temporada 2026.

El presidente de la LMB, Horacio de la Vega, confirmó que la liga mexicana tiene la intención de poner en marcha el sistema ABS durante la próxima campaña, lo que pondría al circuito profesional mexicano a la par de lo que se implementará en las Grandes Ligas.

El sistema ABS consiste en una tecnología de seguimiento automatizado de lanzamientos que determina si un envío es bola o strike con mayor precisión que el ojo humano.

En las Grandes Ligas será utilizado como parte de un formato de desafíos por equipo, donde lanzador, receptor o bateador pueden solicitar revisar una decisión de strike o bola tocándose el casco inmediatamente después de la jugada.