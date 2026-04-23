Liguilla Clausura 2026... Estos equipos pelean los últimos boletos a Cuartos de Final

La gestión de los puntos se ha vuelto un ejercicio de ajedrez táctico donde el liderato de Chivas no es obra de la casualidad, sino de una regularidad que no se veía en años dentro del redil. Con 35 unidades, el Rebaño Sagrado ya observa el panorama desde la cima, sabiendo que su lugar en los Cuartos de Final es inamovible. Sin embargo, detrás de ellos, la tabla general arde con una diferencia mínima de puntos que promete una última jornada no apta para cardiacos.

El calendario no da tregua y la presión de la Copa del Mundo 2026 ha transformado este torneo Clausura en una carrera de velocidad pura. A fecha de hoy, 23 de abril, la Liga MX respira un aire distinto, cargado de urgencia, ya que la eliminación del Play-In para agilizar el calendario mundialista ha dejado a los clubes sin la famosa red de seguridad del repechaje. Solo ocho sillas están disponibles en la mesa de honor y el margen de error se ha reducido a cero para quienes aspiran a la gloria.

A falta de una fecha para el cierre de la fase regular, el entorno periodístico coincide en que estamos ante uno de los cierres más técnicos y físicos de la última década. Los estrategas han tenido que rotar plantillas con una precisión quirúrgica para evitar lesiones que priven a sus jugadores de la cita internacional de verano. Este contexto ha permitido que instituciones con procesos sólidos, como los Pumas de la UNAM, se consoliden como contendientes reales al título tras años de irregularidad.

LOS DUEÑOS DEL BOLETO DIRECTO

Aquí tienes el panorama real de las probabilidades y el estado de los equipos:

1. Los “Invitados” (Matemáticamente Clasificados)

Estos equipos ya tienen su boleto asegurado para la “Fiesta Grande” sin importar lo que pase en la última jornada:

• Chivas (35 pts): Líder indiscutible y con récord institucional de puntos. Solo busca amarrar el liderato general.

• Pumas (33 pts): La sorpresa del torneo bajo el mando de Efraín Juárez; peleará la cima contra Pachuca en la Jornada 17.

• Pachuca (31 pts): Sólido y con plantel completo, es considerado por muchos analistas como el gran favorito al título.

• Cruz Azul (30 pts): Aunque llega con una racha de 9 partidos sin ganar (contando otras competencias), su colchón de puntos le permite estar dentro.

• Toluca (27 pts): Con el empate o derrota de los de abajo, los Diablos ya no pueden caer fuera de los primeros ocho lugares.

2. El “Casi Adentro”

• América (25 pts): Tras vencer a León en la jornada doble, las Águilas están en una posición privilegiada. Les basta un empate en la última jornada contra Atlas para asegurar su lugar. Incluso perdiendo, tendrían que ganar por goleada tres de sus perseguidores para dejarlos fuera por diferencia de goles.

3. La Guerra por los Últimos 2 Boletos

Como solo clasifican 8, y ya hay 5 (o 6) con pie y medio dentro, hay cuatro equipos peleando por los últimos dos espacios disponibles:

• Atlas (23 pts): Actualmente en 7° lugar. Depende de sí mismo, pero cierra contra el América.

• Tigres (22 pts): Están en el 8° puesto. Tienen la ventaja de cerrar en casa contra un Mazatlán ya eliminado.

• Tijuana (22 pts): En el 9° lugar por diferencia de goles. Necesitan ganar a Chivas y esperar que Tigres o Atlas tropiecen.

• León (22 pts): En el 10° lugar. Su derrota ante América los dejó contra las cuerdas; necesitan vencer a Toluca y esperar una combinación de resultados.

EL FRACASO DE LOS GIGANTES Y EL CIERRE

Resulta imposible analizar la tabla sin mencionar la estrepitosa caída de Monterrey. Los Rayados, con una de las nóminas más caras de la zona, se encuentran oficialmente eliminados de toda posibilidad matemática. Este fracaso ha sacudido los cimientos de la Sultana del Norte, demostrando que los nombres no garantizan resultados en un sistema de competencia que este año premió la resistencia física sobre el valor de mercado de los futbolistas.

Junto a los regiomontanos, otros equipos como Santos Laguna y Puebla han firmado una de sus peores campañas, ocupando el fondo de la tabla y pensando ya en la reestructuración para el próximo año futbolístico. La falta de ascenso y descenso sigue siendo un tema de debate, pero para estos clubes, el castigo económico por quedar en los últimos lugares de la tabla porcentual es una realidad que afectará sus finanzas de cara al 2027.

La moneda está en el aire y la Jornada 17 será el juez definitivo para dictar quiénes acompañarán a los cinco ya instalados. El enfoque estará puesto en el Estadio Azteca y en el Estadio Universitario, donde se definirán los últimos invitados a una Liguilla 2026 que promete ser histórica por su formato de eliminación directa y el alto nivel competitivo mostrado por los clubes que hoy ocupan los primeros puestos.

Resumen de Eliminados

Los siguientes equipos ya no tienen posibilidades matemáticas de entrar a la Liguilla:

Monterrey, Atlético de San Luis, Necaxa, Querétaro, Juárez, Mazatlán, Puebla y Santos Laguna. (Llama la atención el fracaso de Rayados, eliminados tras la jornada 15).