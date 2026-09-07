Una gorra, una protesta y una disculpa: el extraño debut de Hancel Rincón en MLB

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    Una gorra, una protesta y una disculpa: el extraño debut de Hancel Rincón en MLB
    Hancel Rincón, de 24 años, hizo su debut con los St. Louis Cardinals ante los Colorado Rockies; polémica incluida. FOTO: AP

El debut del dominicano quedó marcado por una disputa con el umpire, quien le ordenó acomodar la cachucha; la MLB consideró excesiva la intervención

Lo que debía ser una noche inolvidable para Hancel Rincón terminó convirtiéndose en una de las historias más peculiares de las Grandes Ligas. El dominicano, de 24 años, hizo su debut con los St. Louis Cardinals ante los Colorado Rockies, pero durante la sexta entrada su estreno quedó interrumpido por una situación que nada tenía que ver con sus lanzamientos.

El protagonista de la polémica fue el umpire Doug Eddings, quien detuvo el juego para indicarle al novato que debía enderezar la gorra, que llevaba ligeramente inclinada hacia un costado. La instrucción generó la molestia del manager de los Cardinals, Oliver Marmol, quien salió a defender a su pitcher y terminó expulsado del encuentro después de discutir con el umpire.

El problema para Eddings fue que Rincón no estaba infringiendo ninguna regla de MLB. Después del partido, el propio umpire explicó que había intervenido porque, según su versión, un bateador de Colorado había cuestionado la manera en que el dominicano llevaba la gorra. Sin embargo, Hunter Goodman, el único bateador de los Rockies que enfrentó a Rincón en ese momento, negó haber realizado alguna queja.

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La controversia creció rápidamente. De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses, MLB consideró que Eddings había actuado de manera inapropiada y que su intervención había sido excesiva. La discusión dejó de ser solamente sobre la posición de una gorra y pasó a convertirse en un debate sobre hasta dónde puede llegar la autoridad de un umpire durante un partido.

La situación ocurrió en medio de una complicada entrada para el relevista dominicano. Después de corregir su gorra, Rincón consiguió retirar a un bateador, pero posteriormente permitió un triple de TJ Rumfield, lanzó un wild pitch que permitió la carrera y Cole Carrigg conectó un jonrón dentro del parque. Después permitió otro sencillo y fue retirado del encuentro.

El derecho terminó su debut con tres carreras y tres imparables permitidos en apenas un tercio de entrada, aunque los Cardinals terminaron remontando para imponerse 7-6 a Colorado gracias a un cuadrangular de tres carreras de Ivan Herrera en la novena entrada.

UNA PROTESTA SILENCIOSA

La historia no terminó con la expulsión de Marmol. Al día siguiente, los jugadores de Cardinals y Rockies aparecieron con las gorras inclinadas hacia un costado, en una evidente muestra de solidaridad con Rincón y de protesta por lo ocurrido la noche anterior.

La imagen se repitió durante el encuentro: varios peloteros de San Luis mantuvieron la gorra ladeada en el dugout e incluso algunos utilizaron sus cascos de bateo de esa manera después de embasarse. Rincón también volvió a utilizar su gorra inclinada.

Antes del encuentro, además, Eddings se acercó al joven lanzador mientras este se dirigía al bullpen y se disculpó por lo ocurrido durante su debut. Rincón explicó que no comprendió completamente las palabras del umpire porque la conversación se produjo sin intérprete, pero entendió que se estaba disculpando y que también le deseaba buena suerte en el resto de su carrera. El dominicano aceptó las disculpas.

Así, una simple gorra terminó convirtiéndose en el símbolo del debut de Hancel Rincón en las Grandes Ligas. El pitcher tendrá mucho tiempo para recordar su primera aparición con los Cardinals, aunque seguramente no por las razones que imaginó antes de subir al montículo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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