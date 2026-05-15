¿Lo vale? Pagan más de 150 millones de pesos por comer con Stephen Curry y Warren Buffett

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    ¿Lo vale? Pagan más de 150 millones de pesos por comer con Stephen Curry y Warren Buffett
    La tradicional comida de Warren Buffett comenzó en el año 2000 y llegó a recaudar más de 53 millones de dólares para GLIDE antes de ser pausada en 2022; en 2026 regresó con Stephen Curry y Ayesha Curry como invitados estelares. FOTO: ESPECIAL

Un usuario anónimo de eBay ganó una experiencia privada con la estrella de los Warriors, el inversionista de 95 años y Ayesha Curry por 9 millones de dólares; la cifra beneficiará a dos fundaciones

Una comida privada con Stephen Curry, Warren Buffett y Ayesha Curry se convirtió en una de las subastas benéficas más llamativas del año, luego de que un usuario anónimo de eBay pagó 9 millones 100 dólares para ganar el encuentro.

La experiencia reunirá al basquetbolista de los Warriors de Golden State, al legendario inversionista estadounidense y a la empresaria y filántropa en Omaha, Nebraska, ciudad natal de Buffett.

La subasta, realizada en eBay bajo el nombre “A Seat at the Table”, cerró la noche del jueves y forma parte del regreso de una tradición que Buffett impulsó durante más de dos décadas para recaudar fondos a favor de la Fundación GLIDE, organización de San Francisco enfocada en apoyar a personas en situación de pobreza, falta de vivienda y vulnerabilidad social.

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En esta edición, el evento sumó también a la fundación Eat. Learn. Play., creada por Stephen Curry y Ayesha Curry, cuyo trabajo está dirigido a programas de alimentación, educación y actividad física para niñas y niños, principalmente en comunidades de Oakland.

La recaudación será dividida entre ambas organizaciones, mientras que Buffett se comprometió a igualar el monto de la oferta ganadora para cada una, lo que eleva el impacto total de la donación a cerca de 27 millones de dólares.

El ganador podrá asistir acompañado por hasta siete invitados al almuerzo, programado para el 24 de junio de 2026 en Omaha.

Aunque la identidad del comprador no fue revelada, la cifra confirma el enorme atractivo de reunir en una misma mesa a una de las figuras más influyentes de la NBA y a uno de los empresarios más reconocidos del mundo financiero.

La comida benéfica de Buffett se había convertido en un clásico del mundo de las subastas filantrópicas desde el año 2000.

Antes de pausar el formato en 2022, el evento había recaudado más de 53 millones de dólares para GLIDE, incluyendo una oferta récord superior a los 19 millones de dólares en su última edición regular.

Para Curry, la subasta representa otra extensión de su influencia fuera de la duela. El base de Golden State no sólo se mantiene como una de las figuras más mediáticas de la NBA, sino que también ha fortalecido su presencia en proyectos comunitarios junto a Ayesha Curry, especialmente en temas de nutrición infantil, acceso a la lectura y desarrollo deportivo.

La unión entre Curry y Buffett también ofrece un cruce poco común entre deporte, negocios y filantropía. Por un lado, el cuatro veces campeón de la NBA aporta el impacto global de una superestrella moderna.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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