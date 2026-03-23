Luis Gastelum, cerrador de los Cardenales de San Luis, es la sensación del Spring Training

El Spring Training 2026 de la MLB tiene a un protagonista inesperado: el joven pitcher mexicano Luis Gastelum, quien se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la pretemporada con los St. Louis Cardinals. En su más reciente aparición, Gastelum consiguió su segundo salvamento del Spring Training, firmando una actuación perfecta en la que ponchó a los tres bateadores que enfrentó, confirmando que atraviesa un momento dominante en el montículo. Con 21 lanzamientos, 13 de ellos strikes, dejó claro su control y precisión, dos cualidades que lo están colocando en el radar de la organización. El dominio del derecho ha sido total: no ha permitido ni hit ni carrera en cuatro innings lanzados, un registro impecable que ha llamado la atención de scouts y cuerpo técnico. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y ejecutar envíos de calidad lo perfilan como uno de los brazos más interesantes de esta pretemporada.

Dentro del clubhouse, su impacto ya es evidente. El mánager Oliver Marmol destacó su repertorio, en especial su cambio: “es tal como lo describen, es de verdad”, mientras que el receptor Pedro Pagés reconoció lo complicado que resulta enfrentarlo: “no fue un turno al bate divertido”. El presente de Gastelum no es casualidad. Viene de una sólida temporada 2025 en ligas menores, donde registró un K-BB% de 28.8% (séptima mejor marca), acompañado de un FIP de 2.19, cifras que respaldan su crecimiento, más allá de su ERA de 4.02. A sus 23 años, el mexicano ha construido su camino como relevista con una recta en constante evolución y una notable capacidad para generar ponches. Hoy, su rendimiento en la Liga de la Toronja lo coloca como un serio candidato para debutar en Grandes Ligas en 2026, consolidándose como una opción confiable dentro del bullpen de San Luis.

El buen momento de Gastelum no es un caso aislado. Otros pitchers mexicanos también han destacado en esta pretemporada, como José Urquidy, quien ha mostrado solidez en sus aperturas, afinando su repertorio y perfilándose nuevamente como una pieza importante en su rotación. Su experiencia en Grandes Ligas lo mantiene como uno de los brazos más confiables del país. Asimismo, nombres como Javier Assad y Andrés Muñoz han dejado gratas sensaciones. Assad ha lucido consistente como abridor, mientras que Muñoz continúa demostrando por qué es uno de los relevistas más explosivos, gracias a su recta de alto octanaje. El talento mexicano en el pitcheo sigue levantando la mano rumbo a la temporada 2026.

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