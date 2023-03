La lucha estelar la protagonizaron Dr. Wagner JR . y un Vampiro Canadiense contra Pentagón JR y Sam Adonis . El Vampiro llegó diezmado al encuentro. Desde el inicio las piernas no le respondieron y le fallaron al intentar patadas voladoras, así que dejó que el Dr. Wagner se la rifara solo, sin más apoyo que el del público que se rindió ante su destreza en el cuadrilátero.

A una sola caída, los rudos embistieron a los técnicos tan pronto inició el combate, los masacraron a base de patadas en el estómago y las piernas. Los técnicos, desprevenidos, fueron sometidos de inmediato. Una ligera reacción emocionó a chicos y grandes, pero el daño ya estaba hecho.

Sam Adonis, odiado y admirado y quien se hace llamar el “rey de reyes de la lucha”, vapuleó al DR. Wagner afuera del encordado y ondeaba la bandera de las barras y las estrellas abajo del ring.

Arriba, el hijo de Octagón, fiel al estilo de los rudos, aprovechó un descuido del referí y le metió tremenda patada en la entrepierna al Vampiro Canadiense que cayó fulminado por el dolor. Ese golpe no era necesario, el Vampiro ya solo caminaba sobre la lona y solo pretendía evitar un daño mayor.

Terminó el combate. El Vampiro no podía sostenerse en pie. Pentagón le sirvió de apoyo camino a los vestidores. El Vampiro ya no es tal. Sus piernas ya no le responden.

TE PUEDE INTERESAR: La lucha, la lucha, la luchaaaa... Llega a Saltillo con increíble función

La lucha co-estelar incluyó a Dave The Clown, Murder Clown y Negro Casas midiendo fuerzas contra Cibernético, Psicosis y Abismo Negro, combate que se llevaron estos últimos, gracias a un “faul” propinado por Sicosis a Murder Clown. Aún así, el ya veterano Negro Casas se llevó los aplausos de los asistentes en reconocimiento a su larga trayectoria arriba del ring. Su retiro ya está muy cerca.

Previamente, los aficionados al arte del pancracio disfrutaron las acrobacias entre Villano III, Baby Xtreme y Bendito.

El combate entre Hiedra y Chik Tormenta en contra de Kaientai y Lord Byron, fueron calentando las emociones previo a las luchas estelares.