Raiders reciben a Cowboys: ¿quién llega mejor al duelo de la Semana 11?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Me cuesta mucho trabajo “comprar” un equipo visitante dando puntos cuando cuenta con una defensa tan mala.
La Semana 11 en la NFL nos presenta un par de equipos muy populares pero pasando por tiempos difíciles: los Vaqueros de Dallas llegan a la ciudad del pecado como favoritos de 3.5 puntos sobre los Raiders. El total se sitúa en 50 para las altas y bajas.
La ofensiva de los locales ha sido una gran fuente de decepción; su rendimiento ha sido inferior al esperado por los dueños, pero no así para los retractores de Geno Smith. A pesar de la confianza que le tiene Pete Carroll, muy lejos quedó aquel partido donde le ganaron a los Patriotas para abrir de manera optimista la temporada. Después de eso, solo han podido ganarle a los Titanes y, cuando menos, la semana pasada cubrieron en un partido en general malísimo contra Denver.
TE PUEDE INTERESAR: Dolphins logran triunfo histórico en el debut de la NFL en España
La línea ofensiva ha contribuido a la incapacidad del equipo para establecer un juego terrestre efectivo que se sitúa en el lugar 31 y 29 en yardas por jugada y yardas terrestres por partido, respectivamente. Pero este lunes por la noche se presenta una oportunidad inmejorable para el corredor novato Ashton Jeanty cuando se enfrente a la defensiva que acepta 143 yardas por partido. Por cierto, se espera que el liniero novato Caleb Rogers tenga su primera titularidad y aporte algo positivo a una línea ofensiva sedienta de playmakers.
La frase triviada para esta temporada: la defensa de los Cowboys se encuentra entre las peores de la liga. Acepta más de 30 puntos por partido, casi 400 yardas y más de 6 yardas por jugada. Con un récord de 3-5-1, Dallas necesita una victoria para mantener vivas sus esperanzas de playoffs y no puede permitirse subestimar a los Raiders, quienes apenas tienen una victoria menos que ellos. La defensa de los Malosos no ha sido tan mala: aceptan 3.8 yardas por intento de acarreo y menos de 107 por partido; por aire también son “middle of the pack”, siendo 10.º y 16.º en yardas por intento y yardas por partido, respectivamente. Ahora tendrán una prueba complicada tratando de controlar a Dak Prescott, quien lidera una ofensiva top 5 en puntos y yardas por partido.
Me cuesta mucho trabajo “comprar” un equipo visitante dando puntos cuando cuenta con una defensa tan mala. Es complicado atreverse a ir con las bajas en el momento en que la defensa de los Cowboys está en el campo, aunque puede ser que la ofensiva de los locales controle el tiempo de posesión explotando un ataque terrestre que ha estado sediento de demostrar su poderío. La diferencia entre estos equipos no es tan grande. Dallas solo tiene una victoria más que los Raiders y, como se ve arriba, en rankings tampoco hay tanta diferencia. El pick para la columna es Raiders +3.5, esperando un partido cerrado.
Les dejo enlace a nuestro canal de YouTube donde platico cada semana con mi compadre César sobre todos los juegos de la NFL.