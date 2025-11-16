Raiders reciben a Cowboys: ¿quién llega mejor al duelo de la Semana 11?

La Semana 11 en la NFL nos presenta un par de equipos muy populares pero pasando por tiempos difíciles: los Vaqueros de Dallas llegan a la ciudad del pecado como favoritos de 3.5 puntos sobre los Raiders. El total se sitúa en 50 para las altas y bajas.

La ofensiva de los locales ha sido una gran fuente de decepción; su rendimiento ha sido inferior al esperado por los dueños, pero no así para los retractores de Geno Smith. A pesar de la confianza que le tiene Pete Carroll, muy lejos quedó aquel partido donde le ganaron a los Patriotas para abrir de manera optimista la temporada. Después de eso, solo han podido ganarle a los Titanes y, cuando menos, la semana pasada cubrieron en un partido en general malísimo contra Denver.

La línea ofensiva ha contribuido a la incapacidad del equipo para establecer un juego terrestre efectivo que se sitúa en el lugar 31 y 29 en yardas por jugada y yardas terrestres por partido, respectivamente. Pero este lunes por la noche se presenta una oportunidad inmejorable para el corredor novato Ashton Jeanty cuando se enfrente a la defensiva que acepta 143 yardas por partido. Por cierto, se espera que el liniero novato Caleb Rogers tenga su primera titularidad y aporte algo positivo a una línea ofensiva sedienta de playmakers.