Marcelo Bielsa presenta a sus 26 guerreros para el Mundial; siete tienen lazos con la Liga MX

La selección de Uruguay ya tiene definidos a los 26 futbolistas que buscarán protagonizar una destacada actuación en la Copa del Mundo 2026. El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó la lista final de convocados, apostando por la continuidad del grupo que logró la clasificación durante las Eliminatorias Sudamericanas y evitando realizar cambios drásticos. El anuncio fue realizado mediante un emotivo video difundido en las redes sociales oficiales de la Asociación Uruguaya de Futbol. En la producción, Bielsa aparece recorriendo distintos escenarios representativos de la vida cotidiana en Uruguay, mientras se revelan los nombres de los jugadores elegidos para defender la camiseta celeste en la máxima cita del futbol internacional.

Entre las principales novedades destaca la ausencia de Nahitan Nández, quien había sido un elemento frecuente durante gran parte del proceso clasificatorio. También sobresale la exclusión de Luis Suárez, histórico goleador uruguayo que recientemente había dejado abierta la posibilidad de volver a la selección si era considerado para disputar el Mundial.

La convocatoria refleja además la creciente presencia de futbolistas vinculados al futbol mexicano. En la lista aparecen Santiago Mele (Monterrey), Sebastián Cáceres (América), Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (Tigres), todos actualmente en la Liga MX. Asimismo, fueron incluidos jugadores con pasado en México como Maximiliano Araújo, Juan Manuel Sanabria y Federico Viñas. Uno de los nombres que genera mayor expectativa es el de Rodrigo Zalazar, mediocampista ofensivo de 26 años que podría convertirse en una de las piezas más importantes del esquema de Bielsa durante la Copa del Mundo. El futbolista nació en Albacete, España, pero decidió representar a Uruguay siguiendo el legado de su padre, José Luis Zalazar, exseleccionado nacional que vistió la camiseta celeste en más de 40 ocasiones entre 1984 y 1993.

A diferencia de otros seleccionados uruguayos, Zalazar desarrolló toda su carrera en Europa y nunca jugó profesionalmente en Uruguay. Su trayectoria incluye pasos por clubes como Albacete, Málaga, Eintracht Frankfurt, Korona Kielce, St. Pauli, Schalke 04 y SC Braga, donde terminó de consolidarse como uno de los mediocampistas más interesantes de su generación. Además, el volante llegará al Mundial con un impulso adicional, ya que después de la competencia se incorporará al Sporting de Lisboa, uno de los clubes más importantes de Portugal. Con talento, experiencia internacional y una historia particular ligada a sus raíces uruguayas, Zalazar aparece como una de las cartas que Bielsa espera explotar para llevar a La Celeste a competir entre las mejores selecciones del mundo. LA LISTA DE URUGUAY Porteros: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre) y Santiago Mele (Monterrey). Defensas: Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake). Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal), Brian Rodríguez (América) y Facundo Pellistri (Panathinaikos). Delanteros: Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

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