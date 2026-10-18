$!Saltillo vive la edición 15 de la Carrera Chuy Flores; estos fueron los ganadores

La Carrera Chuy Flores cumplió 15 ediciones este domingo 18 de octubre con una jornada que reunió a corredores de distintas edades y niveles, en una mañana donde el cronómetro compartió protagonismo con la convivencia familiar y la participación de atletas con discapacidad. Las pruebas de 5 y 10 kilómetros convocaron a los participantes desde temprano en el punto de salida y meta, ubicado sobre Salvador González Lobo, en su cruce con Venustiano Carranza, a un costado de Rectoría. También se contempló una carrera infantil de 1 kilómetro para menores de 13 años, con el objetivo de acercar a los más pequeños a la actividad física.

La competencia mantuvo el formato que ha caracterizado al evento: una vuelta para los corredores de 5K y dos para quienes se inscribieron en los 10K. Con ello, los participantes tuvieron la oportunidad de buscar un lugar en el podio, mejorar sus tiempos o simplemente completar el recorrido como parte de una actividad deportiva en comunidad.

ALEJANDRO IBARRA Y FERNANDA ESTRADA ENCABEZAN LOS 5K En la rama varonil de los 5 kilómetros, Alejandro Ibarra se llevó el primer lugar con un tiempo de 18 minutos y 7 segundos. Armando Dean cruzó la meta en la segunda posición, con 19:13, mientras que José Reina Ortiz finalizó tercero al registrar 19:33. La competencia femenil de esta distancia tuvo como ganadora a Fernanda Estrada, quien completó el recorrido en 21:30. Karla Garza se quedó con el segundo puesto con un tiempo de 21:47 y Renda Velázquez ocupó el tercer lugar al detener el cronómetro en 22:34. Los resultados mostraron una competencia cerrada en ambas ramas. En la femenil, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 17 segundos, mientras que en la varonil el margen entre el segundo y el tercer puesto fue de 20 segundos.

IVÁN GARCÍA Y SANDRA RODRÍGUEZ CONQUISTAN LA 10K En los 10 kilómetros varoniles, Iván García encabezó la clasificación con un registro de 37 minutos y 11 segundos. Daniel Cortez terminó en segundo lugar con 39:02 y Carlos Cortez completó el podio con 41:11. Sandra Rodríguez fue la ganadora de los 10K femeniles con un tiempo de 48:02. Ángela Victoria concluyó en la segunda posición con 50:47, mientras que Sonia Estrada se ubicó en el tercer sitio con 52:27. La prueba de mayor distancia puso a prueba la resistencia de los participantes, quienes debieron completar dos vueltas al circuito. Para los primeros lugares, los tiempos representaron el resultado de una jornada de esfuerzo que tuvo como escenario las calles cercanas a Rectoría.

INCLUSIÓN TAMBIÉN EN LA LÍNEA DE META La edición 15 de la Carrera Chuy Flores volvió a dar espacio a deportistas con discapacidad, con categorías para personas invidentes y usuarios de silla de ruedas. En la categoría para personas invidentes, Erasmo Ramos se quedó con el primer lugar. En silla de ruedas, Daniel Camacho encabezó los resultados con un tiempo de 45 minutos y 31 segundos; Sabas Martínez terminó segundo con 50:06 y Rubén Sánchez ocupó la tercera posición con 52:08. La presencia de estas categorías forma parte del carácter incluyente de la competencia, que permite la participación de atletas con distintas condiciones y mantiene premios para reconocer sus resultados.

QUINCE EDICIONES CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD La historia de esta carrera comenzó en 2009, cuando Jesús “Chuy” Flores organizó una prueba para celebrar que había completado 100 carreras. A partir de aquella iniciativa, el evento continuó con el apoyo de familiares, amigos y personas que se suman a las tareas de organización. A lo largo de sus ediciones, la competencia ha procurado conservar una cuota accesible. En esta ocasión, la inscripción tuvo un costo de 40 pesos, mientras que la playera conmemorativa se ofreció de manera opcional por 120 pesos. Además, se contemplaron 700 medallas para los participantes que llegaran a la meta, de acuerdo con la convocatoria. El cierre también tuvo un momento de convivencia cuando los organizadores compartieron pastel con los asistentes. El alimento fue una donación de la familia Martínez Ávalos, un gesto que Chuy Flores agradeció al recordar cómo la colaboración de otras personas contribuye a mantener viva la carrera. “Al término repartimos pastel que nos hizo favor de regalarnos, la familia Martínez Avalos”, comentó. Así, la edición 15 combinó los resultados de las pruebas con el ambiente que ha acompañado al evento desde sus inicios: corredores que buscan competir, participantes que llegan por el gusto de mantenerse activos y familias que encuentran en la carrera un espacio para reunirse alrededor del deporte.

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