Masters de Augusta: Rory McIlroy pierde ventaja y empata liderato con Cameron Young

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Deportes
/ 11 abril 2026
    Masters de Augusta: Rory McIlroy pierde ventaja y empata liderato con Cameron Young
    Rory McIlroy dejó escapar parte de su ventaja en la tercera ronda del Masters de Augusta 2026 y ahora comparte el liderato con Cameron Young rumbo a un domingo de máxima tensión. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El norirlandés firmó una tercera ronda de 73 golpes, uno sobre par, y vio cómo el estadounidense lo alcanzó en la cima, dejando el torneo abierto para una definición de alto voltaje este domingo

Rory McIlroy pasó de tener el control total del Masters de Augusta a llegar igualado al cierre de la jornada sabatina. El vigente campeón entregó una tarjeta de 73 impactos (+1) en la tercera ronda y ya no pudo sostener la amplia ventaja con la que arrancó el día, por lo que ahora comparte el liderato con Cameron Young, quien protagonizó una de las mejores remontadas del fin de semana.

El giro en el torneo se dio en una ronda marcada por altibajos para McIlroy. Luego de haber impuesto una diferencia de seis golpes tras 36 hoyos, el europeo batalló desde el tee y sufrió más de lo esperado en Augusta National.

El norirlandés terminó la jornada con problemas de precisión en sus salidas, un factor que abrió la puerta para que sus perseguidores se acercaran de manera seria.

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Del otro lado apareció Cameron Young con una exhibición de sangre fría. El estadounidense firmó una ronda de 65 golpes, siete bajo par, con ocho birdies y un solo bogey, para meterse de lleno a la pelea por la chaqueta verde.

Su ascenso cambió por completo el panorama de un torneo que parecía encaminado a una defensa relativamente cómoda por parte de McIlroy.

La tercera ronda también dejó un contexto favorable para los scores bajos. Este sábado se registró el promedio de anotación más bajo para una tercera ronda en la historia del Masters, lo que explica por qué varios jugadores recortaron distancia y comprimieron el leaderboard rumbo al cierre.

En ese escenario, McIlroy ya no tendrá margen de error si quiere conquistar de nuevo Augusta.

Mexicano Carlos Ortiz queda fuera de competencia

Carlos Ortiz no pudo meterse a la pelea en el Masters de Augusta 2026 y terminó su participación antes del fin de semana.

El mexicano cerró sus primeras dos rondas con un acumulado de 153 golpes, 11 sobre par, por lo que quedó fuera del corte en un torneo que volvió a mostrar toda la exigencia de Augusta National.

Al final, no pasó el corte de la tabla oficial del certamen, confirmando una semana complicada para el tapatío en el primer major del año.

Aunque el resultado estuvo lejos de lo esperado, la presencia de Ortiz en Augusta mantuvo el foco sobre uno de los golfistas mexicanos más importantes del momento, especialmente porque logró su lugar en el field gracias a su buen desempeño en majors recientes.

Su paso por el Masters dejó claro que competir en este escenario exige máxima regularidad desde el arranque, algo que no consiguió en esta edición.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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