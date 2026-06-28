Matías Grande y Ángela Ruiz suben al podio; México es subcampeón del Panamericano

La selección mexicana de tiro con arco cerró su participación en el Campeonato Panamericano de Tlaxcala 2026 con un segundo lugar en el medallero general, resultado al que los coahuilenses Matías Grande y Ángela Ruiz contribuyeron de forma importante al conquistar dos de las medallas de bronce obtenidas por la delegación nacional en la última jornada del certamen. Ante la afición reunida en el estadio temporal instalado frente al Museo de Arte de Tlaxcala, ambos arqueros respondieron en los momentos decisivos para asegurar un lugar en el podio continental y confirmar su presencia entre los principales exponentes del tiro con arco en América.

Ángela Ruiz fue una de las figuras del cierre del campeonato. La arquera coahuilense alcanzó las semifinales de la modalidad de arco recurvo individual, donde fue superada por la estadounidense Jennifer Muciño con marcador de 7-1. Sin embargo, dejó atrás ese resultado y mostró capacidad de recuperación en el duelo por la medalla de bronce.

Frente a la canadiense Virginie Chénier, Ruiz se impuso por 7-3 después de una serie muy disputada que registró parciales de 26-26, 28-27, 27-29, 29-26 y 27-25. Con ese triunfo, la mexicana aseguró un lugar en el podio y recibió el reconocimiento del público que acompañó las competencias en la capital tlaxcalteca. En la rama varonil, Matías Grande también aportó una medalla para la representación nacional. El arquero originario de Coahuila cayó en semifinales frente al canadiense Eric Peters, pero encontró una nueva oportunidad de subir al podio en el enfrentamiento por el tercer lugar. Su rival fue el experimentado estadounidense Brady Ellison. Ambos protagonizaron un duelo muy equilibrado que terminó empatado 5-5, por lo que la definición llegó mediante una flecha de desempate. Grande logró colocar un nueve, mientras que Ellison registró un ocho, diferencia suficiente para que el mexicano se quedara con la medalla de bronce. El título continental en la prueba varonil fue para el brasileño Marcus D’Almeida, campeón mundial, quien derrotó en la final al canadiense Eric Peters. La jornada también dejó cerca del podio a Adriana Castillo en arco compuesto femenil. La mexicana perdió la semifinal ante la colombiana Sara López y posteriormente cayó por un estrecho margen frente a Alejandra Usquiano en la disputa por el tercer lugar, concluyendo en la cuarta posición.

Con estos resultados, México terminó el Campeonato Panamericano con un balance de dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, para un total de siete preseas que le permitieron finalizar como subcampeón del torneo, únicamente detrás de Estados Unidos. Además del resultado en el medallero, la selección nacional consiguió las 12 plazas disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima, un objetivo que confirma el buen momento del tiro con arco mexicano y que tuvo en los coahuilenses Ángela Ruiz y Matías Grande a dos de sus principales protagonistas durante la competencia celebrada en Tlaxcala.

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