Matthew Brennan firma triplete en La Vuelta 2026: conquista Lorca

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    Matthew Brennan firma triplete en La Vuelta 2026: conquista Lorca
    Matthew Brennan superó a Bryan Coquard y Jordi Meeus en el sprint de Lorca para conquistar la etapa 11 de La Vuelta a España 2026. FOTO: EFE

El respaldo de Wout van Aert fue clave para el británico de 21 años, mientras Enric Mas mantuvo el liderato de la clasificación general

Matthew Brennan volvió a imponer su velocidad en La Vuelta a España 2026. El británico de 21 años ganó este miércoles la etapa 11, entre Cartagena y Lorca, y alcanzó su tercera victoria en la carrera, impulsado por el trabajo del Visma-Lease a Bike.

El trazado cubrió 153.8 kilómetros por las carreteras de Murcia.

En la llegada masiva, Brennan superó al francés Bryan Coquard, del Cofidis, y al belga Jordi Meeus, del Red Bull-Bora-Hansgrohe. El resultado amplió su protagonismo en su primera participación en una gran vuelta.

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El joven velocista ya había celebrado en Manosque, durante la segunda etapa, y en Roquetes, en la quinta. Ahora añadió Lorca a una cosecha que lo coloca entre las principales figuras de esta edición.

Van Aert prepara el tercer triunfo de Brennan

La victoria comenzó a construirse lejos de la meta. Steven Kruijswijk y Jørgen Nordhagen trabajaron al frente del pelotón para controlar la jornada, mientras el equipo neerlandés mantuvo un ritmo que redujo las oportunidades de los atacantes.

El viento añadió tensión al recorrido por la Región de Murcia. Una primera escapada de cuatro corredores fue neutralizada a 90 kilómetros del final; después, Ethan Hayter y Lawrence Warbasse probaron suerte, pero tampoco consiguieron llegar por delante.

El Alto de Aledo, de tercera categoría, no impidió el desenlace al sprint. Wout van Aert coronó en cabeza y posteriormente volvió a ponerse al servicio de Brennan, en una actuación que combinó control de carrera y preparación del remate.

En los últimos diez kilómetros, las rotondas y las curvas exigieron una colocación precisa. Bruno Armirail acercó a Christophe Laporte, Van Aert y Brennan a las posiciones delanteras; el francés y el belga completaron el lanzamiento para que su compañero acelerara hacia la victoria.

Brennan agradeció el respaldo de sus compañeros y destacó que lo mantuvieron bien ubicado pese al esfuerzo acumulado del día anterior.

La confianza del equipo volvió a traducirse en un triunfo para su joven especialista.

Un triplete que recuerda el debut de Pogacar

Las tres victorias de Brennan evocan las que consiguió Tadej Pogacar en La Vuelta 2019, cuando el esloveno también disputaba su primera gran vuelta.

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El británico construye su propia historia gracias a su velocidad y a la coordinación del Visma.

En la clasificación general no hubo cambios en el liderato al cierre de la etapa 11. Enric Mas, del Movistar, conservó el maillot rojo y una ventaja de un minuto y 18 segundos sobre Primoz Roglic.

La siguiente cita del recorrido es la etapa 12, entre Vera y Calar Alto, con cinco puertos y final en alto.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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