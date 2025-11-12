Mundial 2026: las 14 selecciones que pueden asegurar su boleto a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA
Entre Europa y Concacaf se concentran las 14 selecciones que podrían sellar su pase directo a la Copa del Mundo 2026 en esta ventana internacional; Francia, Portugal y Jamaica, entre las más cercanas a conseguirlo
La clasificación rumbo al Mundial 2026 entra en una fase decisiva. En la Fecha FIFA de noviembre, 14 selecciones podrían conseguir matemáticamente su pase directo a la gran cita que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
La mayoría proviene del proceso europeo, aunque también en Concacaf se vislumbran definiciones importantes.
EUROPA: FRANCIA, ESPAÑA Y PORTUGAL, CERCA DE AMARRAR EL PASE
En la UEFA son 11 las selecciones que podrían certificar su clasificación en esta ventana doble.
TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras el Mundial 2026
Francia lo lograría con una victoria sobre Ucrania, mientras que España necesita vencer a Georgia y esperar que Turquía no sume de a tres ante Bulgaria.
Portugal, por su parte, depende únicamente de derrotar a Irlanda para asegurar su boleto.
Países Bajos sellaría su lugar si derrota a Polonia, y Austria haría lo propio venciendo a Chipre siempre que Bosnia y Herzegovina no gane a Rumania.
En escenarios más ajustados, Noruega podría clasificar si supera a Estonia y si Italia no vence a Moldavia.
Bélgica, Croacia, Suiza, Alemania y Escocia también podrían conseguir el objetivo dependiendo de sus resultados combinados en esta doble jornada europea.
CONCACAF: JAMAICA, HONDURAS Y SURINAM, AL BORDE DE LA HAZAÑA
En la eliminatoria de Concacaf, donde los tres anfitriones (México, Canadá y Estados Unidos) ya tienen su plaza garantizada, Jamaica, Honduras y Surinam son las tres selecciones que podrían unirse a ellos en esta Fecha FIFA.
Jamaica, líder del Grupo B, necesita ganar y que se combinen resultados entre Curaçao y Trinidad y Tobago para asegurar su clasificación. Honduras, al frente del Grupo C, obtendría el pase si vence a Nicaragua y Costa Rica empata ante Haití.
Surinam, por su parte, podría cerrar su boleto en el Grupo A si mantiene su paso perfecto en la jornada doble de esta ventana.
UN PANORAMA DE DEFINICIONES
El resto de las confederaciones ya tiene a casi todos sus clasificados: Asia (AFC), África (CAF), Sudamérica (CONMEBOL) y Oceanía (OFC) llenaron sus cupos directos en las fechas anteriores.
Por ello, esta ventana internacional se concentra en definir los lugares europeos y norteamericanos que completarán la lista de 48 selecciones rumbo a 2026.
Si se cumplen los escenarios, al cierre de esta Fecha FIFA podrían quedar hasta 42 equipos confirmados, dejando únicamente los lugares de repesca y los últimos boletos de la UEFA por definirse antes del próximo año.
COMENTARIOS