Mundial 2026: las 14 selecciones que pueden asegurar su boleto a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA

La clasificación rumbo al Mundial 2026 entra en una fase decisiva. En la Fecha FIFA de noviembre, 14 selecciones podrían conseguir matemáticamente su pase directo a la gran cita que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La mayoría proviene del proceso europeo, aunque también en Concacaf se vislumbran definiciones importantes.

EUROPA: FRANCIA, ESPAÑA Y PORTUGAL, CERCA DE AMARRAR EL PASE

En la UEFA son 11 las selecciones que podrían certificar su clasificación en esta ventana doble.

Francia lo lograría con una victoria sobre Ucrania, mientras que España necesita vencer a Georgia y esperar que Turquía no sume de a tres ante Bulgaria.