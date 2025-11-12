Mundial 2026: las 14 selecciones que pueden asegurar su boleto a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA

Mundial 2026: las 14 selecciones que pueden asegurar su boleto a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA

Entre Europa y Concacaf se concentran las 14 selecciones que podrían sellar su pase directo a la Copa del Mundo 2026 en esta ventana internacional; Francia, Portugal y Jamaica, entre las más cercanas a conseguirlo

Deportes
/ 12 noviembre 2025
COMPARTIR

La clasificación rumbo al Mundial 2026 entra en una fase decisiva. En la Fecha FIFA de noviembre, 14 selecciones podrían conseguir matemáticamente su pase directo a la gran cita que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La mayoría proviene del proceso europeo, aunque también en Concacaf se vislumbran definiciones importantes.

EUROPA: FRANCIA, ESPAÑA Y PORTUGAL, CERCA DE AMARRAR EL PASE

En la UEFA son 11 las selecciones que podrían certificar su clasificación en esta ventana doble.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal tras el Mundial 2026

Francia lo lograría con una victoria sobre Ucrania, mientras que España necesita vencer a Georgia y esperar que Turquía no sume de a tres ante Bulgaria.

$!España afrontará esta Fecha FIFA sin su figura más mediática, Lamine Yamal.
España afrontará esta Fecha FIFA sin su figura más mediática, Lamine Yamal. FOTO: ESPECIAL

Portugal, por su parte, depende únicamente de derrotar a Irlanda para asegurar su boleto.

Países Bajos sellaría su lugar si derrota a Polonia, y Austria haría lo propio venciendo a Chipre siempre que Bosnia y Herzegovina no gane a Rumania.

En escenarios más ajustados, Noruega podría clasificar si supera a Estonia y si Italia no vence a Moldavia.

Bélgica, Croacia, Suiza, Alemania y Escocia también podrían conseguir el objetivo dependiendo de sus resultados combinados en esta doble jornada europea.

CONCACAF: JAMAICA, HONDURAS Y SURINAM, AL BORDE DE LA HAZAÑA

En la eliminatoria de Concacaf, donde los tres anfitriones (México, Canadá y Estados Unidos) ya tienen su plaza garantizada, Jamaica, Honduras y Surinam son las tres selecciones que podrían unirse a ellos en esta Fecha FIFA.

Jamaica, líder del Grupo B, necesita ganar y que se combinen resultados entre Curaçao y Trinidad y Tobago para asegurar su clasificación. Honduras, al frente del Grupo C, obtendría el pase si vence a Nicaragua y Costa Rica empata ante Haití.

$!Miguel Herrera buscará darle la alegría al pueblo Tico, clasificando a Costa Rica en este Fecha FIFA.
Miguel Herrera buscará darle la alegría al pueblo Tico, clasificando a Costa Rica en este Fecha FIFA. FOTO: ESPECIAL

Surinam, por su parte, podría cerrar su boleto en el Grupo A si mantiene su paso perfecto en la jornada doble de esta ventana.

UN PANORAMA DE DEFINICIONES

El resto de las confederaciones ya tiene a casi todos sus clasificados: Asia (AFC), África (CAF), Sudamérica (CONMEBOL) y Oceanía (OFC) llenaron sus cupos directos en las fechas anteriores.

Por ello, esta ventana internacional se concentra en definir los lugares europeos y norteamericanos que completarán la lista de 48 selecciones rumbo a 2026.

Si se cumplen los escenarios, al cierre de esta Fecha FIFA podrían quedar hasta 42 equipos confirmados, dejando únicamente los lugares de repesca y los últimos boletos de la UEFA por definirse antes del próximo año.

TEMAS
Eliminatorias
Futbol internacional
previa
Personajes
Cristiano Ronaldo
Kylian Mbappe
Organizaciones
Concacaf
Selección de Futbol de Portugal
true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’