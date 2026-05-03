Munetaka Murakami llega tumbando caña a MLB; líder de jonrones y la comparación con Ohtani es inevitable

Munetaka Murakami volvió a robarse los reflectores en las Grandes Ligas. El japonés de los Chicago White Sox llegó a 13 cuadrangulares en la temporada y ahora comparte el liderato de jonrones en MLB con Aaron Judge, capitán de los New York Yankees. El jonrón número 13 del cañonero nipón llegó en la segunda entrada del duelo ante los San Diego Padres, cuando conectó un bambinazo de tres carreras como parte de un rally de seis anotaciones, ataque que marcó el rumbo del juego. Chicago terminó imponiéndose 8-2, sumando así su cuarta victoria consecutiva. Tras el encuentro, Murakami explicó que su enfoque en el turno fue clave. “Esperé bien un lanzamiento que pudiera atacar y fui a buscarlo”, declaró a medios, entre ellos Claro Sports, destacando que el equipo había dejado pasar oportunidades antes y que esta vez supieron capitalizar.

Con ese batazo, Murakami alcanzó nueve jonrones en sus últimos 16 juegos, y además firmó un registro histórico para la franquicia. De acuerdo con ESPN Research, ningún jugador de los White Sox había conectado más cuadrangulares en sus primeros 32 partidos en MLB, superando la marca que ostentaba José Abreu desde 2014. A pesar de liderar el departamento de poder, el japonés se mantuvo prudente sobre su arranque de campaña. “Todavía acaba de empezar... quiero que mayo sea un buen mes”, comentó. La ofensiva de Chicago también recibió respaldo de Colson Montgomery, quien pegó su noveno jonrón en la quinta entrada para colocar el marcador 7-0. Con ello, los White Sox llegaron a 14 juegos en la temporada con más de un cuadrangular.

Murakami reconoció que su adaptación a Grandes Ligas aún está en proceso. “Todavía tengo muchas cosas por mejorar... pero es una alegría poder jugar todos los días aquí”, afirmó. Sobre las comparaciones con Shohei Ohtani, el cañonero fue tajante y se negó a ponerse al nivel del astro japonés: “No estoy ni cerca de él... quiero seguir creciendo más y más”. Con apenas 26 años, Murakami confirma que el béisbol japonés vuelve a exportar talento de élite, y su irrupción en MLB ya comienza a entrar en terreno histórico. Mientras tanto, su poder tiene a Chicago soñando y al resto de las Grandes Ligas volteando a verlo.

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