Alberto del Río participa en burlas de agresión en contra de las mujeres, tras caso de violencia doméstica
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La ronda de provocaciones entre los luchadores, en la Arena José Sulaimán, se volvió viral en las redes sociales.
El primero de mayo, en redes sociales, los atletas de lucha libre: Alberto del Río, también conocido como El Patrón, y LA Park, causaron indignación a los usuarios y fanáticos de la lucha libre mexicana.
Durante el evento, en la Arena José Sulaimán, en Monterrey, Nuevo León, ambos luchadores realizaron burlas en contra de la violencia doméstica, o de la violencia hacia la mujer.
El espectáculo mostraba a las duplas: El Patrón y LA Park, contra El Cibernético y el Dr. Wagner Jr. Durante la ronda de provocaciones, a través del micrófono y las reacciones de la gente, el Dr. Wagner Jr. dijo: ‘Y tú, Alberto, tranquilo, porque cada mujer que ves de seguro te la quieres madrear’.
En la sesión de provocaciones, se unió LA Park, quien tomó el micrófono para defender a El Patrón y contestó: ‘Alberto, yo pienso que es mujer, pégale’. Se reportó que durante el espectáculo se escucharon risas en el público, pero el registro de la conversación entre las duplas causó indignación en las redes, ya que a pocas semanas, Alberto del Río había sido denunciado por violencia doméstica en San Luis Potosí.
El luchador había sido puesto en detención el 6 de abril del 2026, después que su entonces pareja, Mary Carmen Rodríguez, denunciara la agresión física en el domicilio. Alberto del Río estaba en prisión preventiva, hasta que se declaró culpable, pagó una fianza y la reparación del daño. Gracias a ello, obtuvo la libertad condicional el 11 de abril.
Según reportes, el juez impuso que el luchador debía atender a rehabilitación, no tener una relación cercana con una mujer y lograr el acuerdo económico, el cual fue de aproximadamente un millón de pesos.