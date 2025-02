NBA: La crema de la crema actualmente se genera fuera de Estados Unidos

Hace poco más de una semana, Luka Doncic fue presentado oficialmente como nueva estrella de Los Ángeles Lakers. El jugador esloveno llegó tras una sorpresiva salida de los Dallas Mavericks. Todo se dio dentro de un ambiente que poco a poco va siendo menos extraño para un jugador no nacido en Estados Unidos.

Luka, mostrando su lado humilde, no hizo grandes aspavientos, pero no lo necesita. Todo mundo está expectante de lo que viene en lo sucesivo con uno de los equipos más poderosos.

“Emocionalmente fue muy duro dejar Dallas, fue un gran shock, pero estoy contento de estar en el mejor club de la historia”, afirmó Doncic en su primera conferencia de prensa con el equipo angelino. Además, reconoció su emoción por compartir cancha con LeBron James, a quien considera su ídolo y quien lo llamó desde Nueva York para darle la bienvenida.

Sobre su salida de los Mavericks, el base de 25 años evitó la polémica y se mostró optimista con su futuro en Los Ángeles. “Pensaba quedarme en Dallas, pero tengo un nuevo comienzo. No tengo comentarios por la decisión, no entiendo el por qué. No vengo para otra cosa que para ganar el campeonato”.

TE PUEDE INTERESAR: Kevin Durant alcanza los 30 mil puntos en la NBA en derrota de Phoenix

Para la afición el contar con jugadores de ese calibre lo que menos importa es su origen, lo que necesitan son campeonatos y saben que la calidad llega de cualquier parte del mundo, un suceso que ni se podía imaginar hace unos 20 años.

La NBA ha consolidado su posición como una liga global, reflejando una diversidad sin precedentes en la temporada 2024-25. Con 125 jugadores internacionales de 43 países, este año se establece como uno de los más internacionales en la historia del torneo.

Al respecto, tenemos que Canadá lidera la legión extranjera con 21 jugadores, reafirmando su estatus como la segunda nación con mayor presencia en la Liga, obviamente después de Estados Unidos.

Francia, Australia, Alemania y Serbia también destacan como grandes exportadores de talento. África está en ascenso con un récord de 17 jugadores, incluyendo cinco de Camerún.

EL IMPACTO DE LOS EXTRANJEROS

La calidad de los jugadores internacionales ha quedado demostrada con su dominio en los premios individuales y su presencia en los equipos más competitivos. Esto se evidencia con la lista del premio al Jugador Más Valioso (MVP). Los últimos seis premios (MVP) han sido para jugadores no nacidos en EE.UU.

También tenemos a los Jugadores con estatus de estrellas, como Antetokounmpo, Doncic y Jokic han sido parte del All-NBA Team y se han consolidado como los rostros de la Liga. Si hablamos de apertura para contar con jugadores foráneos, Oklahoma City Thunder y Portland Trail Blazers lideran con siete jugadores internacionales cada uno.