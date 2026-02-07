Next Play: Lobos UAdeC, una historia de resiliencia; la docuserie sobre el lado humano del fútbol americano universitario en México

Next Play: Lobos UAdeC, una historia de resiliencia, es una serie documental original de The New Studios, en alianza con Vanguardia y la Universidad Autónoma de Coahuila, que retrata, desde un ángulo íntimo y cinematográfico, la realidad del fútbol americano universitario en México. Dirigida y producida por Sergio Pedraza Vizcaya y Gerardo Aguilar Hernández, la serie documenta más de 700 horas de entrenamientos, viajes y partidos del equipo Lobos UAdeC, para contar una historia de resiliencia, decisiones y crecimiento personal. Más allá del marcador, la serie se enfoca en las personas, sus errores, aprendizajes y la filosofía de seguir adelante, sobre cómo enfrentar: la siguiente jugada.

platicamos con Sergio y Gerardo, quienes desentrañaron el trabajo que hubo detrás, desde sus inicios hasta el momento en el que ya casi sale a pantallas. Sergio Pedraza Vizcaya & Gerardo Aguilar Hernández. Partners en The New Studios, dedicada principalmente a la producción de contenidos y a la estrategia de comunicación. Sergio se desempeña como Director, Productor y Productor Ejecutivo. Gerardo, por su parte, participa como Productor y Productor Ejecutivo.

¿Cómo nace la idea de realizar la serie Lobos UAdeC y en qué momento se convierte en un proyecto formal? Sergio responde: “La idea nace en 2023, cuando Vanguardia se acerca a The New para buscar un nuevo formato para sus contenidos. Durante casi un año exploramos alcances, posibilidades y la forma adecuada de darle vida al proyecto y decidimos hacerlo con los estándares Netflix Approved. Se convierte en un proyecto formal un par de semanas antes del inicio de la temporada, y ahí mi socio, Gerardo, y yo tomamos la decisión de entrarle de lleno. A partir de ahí fue un rush que prácticamente no se detuvo hasta hace poco”.

¿Cuál fue el primer “sí” clave que permitió que esta serie se hiciera realidad? “El primer “sí” clave fue la confianza de la Universidad Autónoma de Coahuila en abrirnos las puertas del equipo y permitirnos documentar su realidad desde dentro”, comentaron. ¿Qué productores, socios o aliados hicieron posible la realización de Lobos UAdeC? “Es una producción original de The New, con dos aliados fundamentales: el Periódico Vanguardia y la Universidad Autónoma de Coahuila. Las tres partes apostamos por un proyecto que promueve la cultura universitaria, el esfuerzo diario y las historias que existen detrás del fútbol americano colegial en México”, señalaron. ¿Cómo definirían la serie Lobos UAdeC en pocas palabras? Gerardo nos comparte: “No es una serie que obedezca a un argumento o guión, sino el relato de un grupo de personas que forman un equipo de fútbol americano, que viven una realidad llena de obstáculos, adversidad, frustraciones y derrotas que los retan a cada uno, y que cada quien determina cómo reacciona. Algunos no saben cómo manejarlo, inclusive les afecta de forma negativa, se estancan o retroceden. Sin embargo, hay otros que tienen claro qué buscan y qué quieren en su vida, reaccionan diferente, y utilizando la resiliencia que les brinda la fuerza de su carácter, transforman los obstáculos en retos superados, la adversidad en triunfos, las frustraciones en satisfacciones, las derrotas en crecimiento y aprendizaje. De ahí el nombre de “Next Play”, ya que la filosofía es: noimporta lo que haya pasado, se enfrenta con carácter, se le da la vuelta y se continúa a lo que sigue con determinación. Cualquier persona se verá identificada con la serie, porque más allá de ser una serie de fútbol americano, es una serie que nos muestra la experiencia humana de la vida”. Sergio complementa: “es una historia sobre la resiliencia. Next Play es una frase del argot deportivo que deberíamos usar más en la vida diaria: cometer un error, levantarte con dignidad y seguir con la siguiente jugada. La serie refleja los valores que el fútbol americano construye y cómo lo aprendido en el campo se puede aplicar a la vida”. ¿Qué historia quisieron contar y desde qué ángulo decidieron abordarla? Sergio apunta: “quisimos contar la historia humana detrás del equipo. El ángulo es muy cercano e íntimo: se documentaron más de 700 horas de entrenamiento, charlas, viajes y juegos. Gracias a la apertura del coach Bola y de los jugadores, pudimos entrar a las entrañas del equipo y capturar lo que realmente significa jugar fútbol americano en México”. Gerardo agrega: “buscamos contar una historia desde un ángulo cotidiano, real, auténtico. Dependíamos totalmente de las decisiones y reacciones de cada protagonista. ¿Algunas malas, otras buenas decisiones? Eso se lo dejamos al público; nuestra intención no es juzgar ni para bien ni para mal, sino mostrar cómo las decisiones que uno toma son las que determinan por qué camino seguimos nuestra vida, y cómo la vida siempre nos da oportunidades para crecer y redefinir nuestro rumbo”.

¿Qué diferencia a esta serie de otros contenidos deportivos o documentales que se han hecho en la región? Gerardo lo resume con contundencia: “toda la diferencia. Mientras el resto se centra en lo deportivo, esta serie se enfoca en las personas y en las lecciones de vida”. Sergio añade: “no existe nada similar en México, especialmente en lo que respecta al fútbol americano. Tiene un lenguaje cinematográfico muy cuidado y una narrativa profunda”. ¿Qué tan importante fue trabajar con talento local en esta producción? Gerardo señala: “Fue muy importante, ya que es una muestra de que se pueden hacer las cosas muy bien aun sin grandes presupuestos ni grandes producciones. Desde su experiencia, Sergio menciona: “Fue fundamental. Es una producción 100% independiente, hecha con talento mexicano, en su mayoría exalumnos de la propia Universidad Autónoma de Coahuila. Cada miembro del crew de The New aportó talento, entrega y muchas horas de sacrificio. Estamos profundamente agradecidos con ellos, con los jugadores, entrenadores y productores que hicieron posible este proyecto”. ¿Cuál fue el mayor reto de este proyecto? Gerardo explica: “el mayor reto fue construir “al vuelo” una narrativa que generara interés y drama, porque al no controlar la historia ni las decisiones ni los resultados, dependíamos totalmente de lo que pasara en la realidad y tuvimos que ir armando la historia a medidaque fuera sucediendo”. En la misma línea, Sergio aclara: “la paciencia fue clave: entender que si quieres trascender necesitas tiempo para hacer las cosas bien. Manejar un volumen tan grande de información y reducirlo a siete episodios fue un reto enorme”. ¿Qué significa que Lobos UAdeC sea una producción hecha desde y para Saltillo? Gerardo hace una precisión importante: “primero, no es “Lobos UAdeC”, es Next Play: Lobos UAdeC, que es muy diferente. Y segundo, está hecha desde Saltillo, para el mundo, inclusive para el mundo que no hable español”. Sergio refuerza la idea: “el fútbol americano tiene una enorme audiencia en México y Estados Unidos. Contar historias de jugadores que aman profundamente este deporte y este equipo inspirará a otras personas a ser más disciplinadas, constantes y consistentes”.

¿Hubo algún aprendizaje que no esperabas encontrar en el camino? Gerardo menciona: “fueron muchos los aprendizajes, tanto en el aspecto técnico como en el logístico y de planeación; nos dio lecciones y mucho crecimiento tanto individual como organizacional”. A esto, Sergio añade: “producir una serie independiente es un ejercicio de humildad. Aprendieron que cuando el trabajo se hace con pasión, paciencia y amor, los resultados llegan. Todos los involucrados se llevaron aprendizajes profundos, amistades y experiencias que no habrían obtenido de otra manera”. ¿Cuándo se estrena la serie y dónde podremos verla? “Estamos en proceso de distribución. Este domingo 8 se estrena el tráiler oficial en todas nuestras plataformas. Aún no hay una plataforma de streaming confirmada, pero estamos en negociaciones con las más importantes para llevar esta historia a la mayor cantidad posible de personas”, comentó Gerardo. ¿De cuántos capítulos y duración aproximada por cada uno contempla esta primera temporada? “La temporada consta de siete episodios”, aclararon. ¿Existe la posibilidad de una segunda temporada o de nuevos proyectos relacionados? “Una segunda temporada no se ha discutido, pero, en definitiva, habrá nuevos proyectos de Next Play más adelante”, señaló Sergio.