Neymar lesionado; que sí, que no va al Mundial. ¿Cuál es el diagnóstico médico del brasileño?

La concentración de la Selección de Brasil rumbo al Mundial 2026 comenzó marcada por una preocupación que va mucho más allá de lo futbolístico: el estado físico de Neymar. La máxima figura de la Canarinha llegó con molestias luego de la lesión sufrida el pasado 17 de mayo, situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico y a millones de aficionados brasileños. Neymar sufrió una lesión muscular de grado 2 en el gemelo de la pantorrilla derecha. El cuerpo médico de la selección de Brasil confirmó que estará en proceso de rehabilitación entre dos y tres semanas. El combinado sudamericano se reunió en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Futbol, donde el departamento médico realizará evaluaciones exhaustivas para determinar las condiciones reales del atacante. Aunque desde Santos FC existía optimismo sobre su reincorporación progresiva con balón, los reportes más recientes indican que el delantero todavía deberá continuar con tratamiento especializado.

De acuerdo con medios brasileños, Neymar incluso podría perderse los dos partidos amistosos programados antes del arranque de la Copa del Mundo, un escenario que representa un fuerte dolor de cabeza para el entrenador Carlo Ancelotti, quien tendrá poco tiempo para ajustar su esquema táctico sin su principal referente ofensivo. Brasil disputará sus encuentros de preparación frente a la Selección de Panamá, el próximo 31 de mayo en el Estadio Maracaná, y posteriormente ante la Selección de Egipto, el 6 de junio en Cleveland. Sin embargo, la participación de Neymar en ambos compromisos luce cada vez más complicada conforme avanzan los días. Mientras tanto, la concentración brasileña continúa con la incorporación gradual de los futbolistas convocados. Elementos experimentados como Casemiro fueron de los primeros en reportar, incluso antes que algunos integrantes del cuerpo técnico, mientras que jugadores como Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Marquinhos se unirán más adelante debido a sus compromisos en la final de la UEFA Champions League. Con la intención de optimizar tiempos y garantizar la seguridad de los seleccionados, la Confederación Brasileña de Futbol implementó un operativo especial que contempla el uso de helicópteros para los traslados hacia Teresópolis, sede de concentración del equipo nacional. El primer entrenamiento de Brasil está programado para este miércoles por la tarde, sesión en la que comenzará a definirse la base del once titular rumbo al Mundial. No obstante, toda la atención seguirá centrada en la evolución médica de Neymar, cuya recuperación podría definir la estabilidad de la preparación brasileña.

A pocas semanas del arranque de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil enfrenta su primer gran desafío: recuperar plenamente a su máxima estrella. La incertidumbre alrededor de Neymar mantiene en vilo tanto al cuerpo técnico como a la afición, que espera verlo liderar nuevamente a la ‘Canarinha’ en la máxima cita del futbol mundial.

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