Ni el campeonato le supo bien a Álvaro Morales y exige la renuncia de Javier Aguirre

Javier Aguirre volvió a saborear la gloria con la Selección Mexicana tras consagrarse campeón de la Copa Oro 2025, logrando así su segundo título en este certamen. Ya en su segunda etapa como técnico del ‘Tri’, entre 2009 y 2010, el ‘Vasco’ había levantado el trofeo al vencer a Estados Unidos en la final, un logro que ahora repite.

En este contexto, su apuesta prioriza el resultado por encima de las formas, lo que ha generado críticas de algunos analistas, quienes consideran que su propuesta carece de variantes ofensivas.

Uno de los más férreos detractores ha sido Álvaro Morales. Durante la emisión de Futbol Picante, el comentarista minimizó el triunfo del ‘Tri’, incluso exigiendo la renuncia del entrenador tras vencer a lo que calificó como una selección estadounidense de segundo nivel.

“Han pasado 32 minutos y el ‘Vasco’ Aguirre no ha presentado su renuncia tras haberle ganado la final de la Copa Oro a un equipo de ‘corridos’ de otros deportes. Si la selección ‘A’ de Estados Unidos la conforman los que no jugaron beisbol o basquetbol, la ‘B’ está aún más lejos. Y gracias a Malagón, no se empató este partido”, expresó Morales en tono irónico.

Durante todo el torneo, el polémico periodista criticó duramente el estilo de Aguirre, a quien calificó como “analfabeta táctico” y acusó de tener un planteamiento excesivamente defensivo. Estas afirmaciones fueron señaladas por otros panelistas como un ataque personal hacia quien muchos consideran el mejor técnico mexicano de todos los tiempos.

PERO LA FEDERACIÓN TIENE OTROS DATOS

En contraste, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, manifestó su respaldo total a Aguirre tras el título en la Copa Oro. A su llegada a la Ciudad de México, destacó el proceso de trabajo y la evolución del equipo.

“Como Federación estamos contentos y satisfechos con lo que se ha logrado. Este triunfo ratifica el trabajo que se venía haciendo desde la pasada edición de la Nations League”, señaló Sisniega.

El directivo también destacó el compromiso y la cohesión del grupo. “Hay un gran ambiente en el equipo, un grupo muy unido que fue mejorando durante todo el torneo. Eso habla bien del trabajo de Javier y su cuerpo técnico. Le están imprimiendo carácter al grupo, y eso se notó en la final, donde supieron reponerse a un gol tempranero para terminar ganando”.