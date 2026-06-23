No se lo calla: Philipp Lahm explota contra Gianni Infantino y asegura que la FIFA vendió el Mundial

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    No se lo calla: Philipp Lahm explota contra Gianni Infantino y asegura que la FIFA vendió el Mundial
    Lahm cuestionó la creciente carga de partidos para los futbolistas, aunque respaldó la expansión de la Copa del Mundo a 48 selecciones. FOTO: IRISH INDEPENDENT

El ex capitán de Alemania, criticó la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA, asegurando que el organismo ha perdido credibilidad por priorizar intereses comerciales

Philipp Lahm volvió a alzar la voz sobre el rumbo que ha tomado el futbol mundial. El exfutbolista alemán y campeón del mundo en Brasil 2014 lanzó severas críticas contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, al considerar que el máximo organismo del balompié ha sacrificado parte de su credibilidad en favor de intereses económicos.

En una columna publicada en el semanario alemán Die Zeit, Lahm afirmó que “el Mundial se ha vendido”, una declaración que rápidamente generó repercusión en el entorno futbolístico internacional y reabrió el debate sobre las decisiones adoptadas por la FIFA en los últimos años.

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El exdefensor señaló que la creciente influencia de los factores comerciales ha modificado la esencia de algunas de las principales competiciones organizadas por el organismo rector del futbol mundial. A su juicio, varias de las medidas implementadas recientemente responden más a criterios de negocio que al bienestar del deporte y sus protagonistas.

Lahm también expresó su preocupación por la sobrecarga física que enfrentan los futbolistas, consecuencia del constante incremento de torneos y compromisos internacionales. En particular, cuestionó el impacto del nuevo formato del Mundial de Clubes, al considerar que añade más exigencia a calendarios ya saturados y reduce los periodos de recuperación de los jugadores.

Pese a sus cuestionamientos, el ex capitán de la selección alemana se mostró favorable a la decisión de ampliar la Copa del Mundo a 48 selecciones. Según explicó, esta medida permite una mayor inclusión de países, fomenta el desarrollo del futbol en mercados emergentes y brinda oportunidades de crecimiento a naciones que históricamente han tenido menos presencia en la máxima justa internacional.

No obstante, Lahm reconoció que la expansión también puede generar diferencias competitivas más marcadas entre algunas selecciones. Aun así, considera que los beneficios para la globalización y el crecimiento del futbol superan los posibles inconvenientes deportivos.

Las declaraciones del histórico exjugador alemán se suman a las voces que han cuestionado el modelo de expansión de competencias impulsado por la FIFA, un tema que continúa generando debate entre dirigentes, futbolistas y aficionados alrededor del mundo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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